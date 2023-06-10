Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

5 Pesepakbola Muslim di Final Liga Champions 2022-2023 Manchester City vs Inter Milan, Nomor 1 Berpotensi Cetak Gol

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |23:00 WIB
5 Pesepakbola Muslim di Final Liga Champions 2022-2023 Manchester City vs Inter Milan, Nomor 1 Berpotensi Cetak Gol
Ada lima pemain dari Inter Milan dan Manchester City yang merupakan muslim (Foto: REUTERS)
A
A
A

ADA 5 pesepakbola muslim di final Liga Champions 2022-2023 Manchester City vs Inter Milan. Setelah 13 tahun penantian, akhirnya Inter Milan bisa tampil lagi di final Liga Champions.

Sementara itu, pertandingan final Liga Champions ini adalah kali kedua bagi Manchester City. Kedua klub tentunya akan tampil habis-habisan pada Minggu, (11/6/2023) WIB demi meraih gelar juara yang telah lama dinanti.

 Manchester City

Menariknya, ada 5 pesepakbola muslim di final Liga Champions 2022-2023 Manchester City vs Inter Milan. Siapa saja mereka?

5. Edin Dzeko

Edin Dzeko

Pemain muslim pertama yang akan tampil pada laga final tersebut adalah Edin Dzeko, pemain asal Bosnia. Edin Dzeko merupakan pemain kelahiran Sarajevo, 17 Maret 1986 yang memiliki insting tajam untuk mencetak gol.

Menariknya, Edin Dzeko sebelumnya merupakan pemain Manchester City sejak 2011-2015. Kini ia akan menghadapi mantan klubnya demi kejuaraan Liga Champions 2022-2023.

4. Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan

Selanjutnya ada pesepakbola asal Jerman, Ilkay Gundogan, yang merupakan pemain muslim dalam laga tersebut. Ilkay Gundogan merupakan pemain Manchester City yang kemungkinan akan diturunkan pada laga final.

Sebelumnya Gundogan pernah berlaga di final Liga Champions saat membela Dortmund pada 2013 silam. Gundogan tentunya berharap besar bisa membawa trofi kemenangan kali ini.

Halaman:
1 2
      
