HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Manchester City vs Inter Milan di Final Liga Champions, Guardiola Beri Pesan Misterius

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |21:07 WIB
Jelang Manchester City vs Inter Milan di Final Liga Champions, Guardiola Beri Pesan Misterius
Josep Guardiola kala mendampingi Manchester City berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

ISTANBUL – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, memberi pesan yang terkesan misterius jelang laga final Liga Champions 2022-2023. Dia mengatakan sudah memprediksi jalannya pertandingan.

Guardiola sendiri mengakui timnya lebih difavoritkan dalam pertandingan final Liga Champions 2022-2023 ketimbang lawannya, Inter Milan. Dia pun membeberkan ambisi besarnya untuk merebut gelar juara.

Manchester City

“Anda (klub Italia) merasa nyaman mengatakan Anda bukan favorit, tapi kami hanya menerimanya, dan tidak ada lagi yang bisa kami lakukan,” kata Guardiola, dilansir dari Football Italia, Sabtu (10/6/2023).

“Kami ingin menang, tapi kami semua tahu Inter menginginkan hal yang sama. Italia kuat di setiap kompetisi,” sambungnya.

Guardiola kemudian menyampaikan pesan misterius lewat prediksi jalannya pertandingan. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, Manchester City harus menghindari hasil imbang tanpa gol untuk meraih kemenangan.

Guardiola mengingatkan timnya untuk tidak buru-buru untuk mencetak gol balasan ketika sudah kebobolan. Menurutnya, kunci kemenangan melawan klub Italia adalah bermain tenang saat kesulitan.

Halaman:
1 2
      
