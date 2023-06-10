Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Final Liga Champions 2022-2023, Hakan Calhanoglu Santai Dengar Manchester City Lebih Diunggulkan dari Inter Milan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |17:05 WIB
Hakan Calhanoglu kala membela Inter Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

ISTANBUL – Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, bereaksi mendengar Manchester City lebih diunggulkan ketimbang timnya di final Liga Champions 2022-2023. Dia memilih tak ambil pusing mendengar pandangan tersebut.

Bagi Hakan, hal terpenting adalah bagaimana dirinya dan para pemain Inter Milan membuktikan diri di laga final nanti. Sebab, dia memastikan para pemain Inter Milan akan menunjukkan karakter terbaiknya demi mendulang hasil manis.

Hakan Calhanoglu

"Saya tahu semua orang mengatakan mereka favorit dan tidak apa-apa. Kami hanya melihat sisi kami," ucap Hakan Calhanoglu, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (10/6/2023).

"Bukan kebetulan bahwa kami berada di sini, di final. Kami akan berada di lapangan tanpa rasa takut," lanjutnya.

Hakan Calhanoglu mengatakan Inter Milan kini dalam kondisi penuh semangat untuk berlaga di final Liga Champions 2022-2023. Apalagi, Hakan diyakini akan mendapat dukungan besar di laga final nanti karena pertandingan bakal digelar di negara asalnya, yakni Turki.

Halaman:
1 2
      
