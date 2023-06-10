Prediksi Skor Manchester City vs Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023: The Citizens Raih Treble Winner?

PREDIKSI skor Manchester City vs Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023 akan diulas Okezone. Laga seru yang menentukan juara Liga Champions musim ini tersebut akan tersaji di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.

Duel Manchester City vs Inter Milan pun diyakini berjalan sengit. Sebab, kedua tim sama-sama berambisi merebut gelar juara.

Bagi Man City, ini akan jadi kesempatan spesial karena mereka belum pernah menjuarai Liga Champions. Sebelumnya, pencapaian terbaik The Citizens -julukan Man City- di Liga Champions adalah menjadi runner-up pada 2020-2021.

Kans Man City merebut gelar juara pun dinilai terbuka lebar. Sebab, Josep Guardiola punya sederet pemain berkualitas yang siap tampil menggila, di antaranya ada Erling Haaland, Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan, dan masih banyak lagi lainnya.

Ketangguhan skuad Man City sendiri sudah dibuktikan dengan dua gelar juara yang telah diraih pada musim 2022-2023 ini. Man City tercatat sudah berhasil meraih dua gelar juara dari ajang Liga Inggris dan juga Piala FA 2022-2023.

Kini, Man City tentunya tak mau melewatkan kesempatan merebut treble winner di musim ini. Mereka juga takkan menyia-nyiakan kesempatan mengukir sejarah dengan merebut gelar juara pertamanya di Liga Champions.

Meski begitu, Man City tetap harus mewaspadai lawannya, yakni Inter Milan. Pasalnya, Inter Milan juga punya sederet pemain bintang yang siap menjegal langkah lawan merebut gelar juara.

Di kubu Inter, ada banyak pemain bintang yang siap kerja keras. Di antaranya, ada nama Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhagnoglu, hingga Edin Dzeko.