Sebut Manchester City Tim Terkuat di Dunia, Simone Inzaghi Pesimis Inter Milan Bisa Juara Liga Champions 2022-2023?

ISTANBUL – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengakui bahwa lawan mereka di final Liga Champions 2022-2023, yakni Manchester City adalah tim terkuat di dunia saat ini. Lantas dengan anggapan seperti itu, apakah Inzaghi pesimis Inter mampu mengalahkan tim terkuat tersebut?

Tentu saja tidak, Inzaghi justru tetap percaya Inter mampu menumbangkan tim terkuat di dunia itu untuk bisa merebut gelar Liga Champions 2022-2023. Pelatih asal Italia itu bahkan bangga karena Inter yang awalnya tidak dijagokan justru mampu mencapai final.

“Man City adalah tim terkuat di dunia saat ini, tetapi kami tahu kekuatan kami dan kami bangga bisa sampai sejauh ini,” kata Simone Inzaghi, melansir dari ANTARA, Sabtu (10/6/2023).

Karena sudah terlanjur sampai final, Inzaghi mau Inter tampil maksimal di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 02.00 WIB nanti. Ia mau para pemain Nerazzurri melakukan segalanya agar bisa menumbangkan Man City.

“Kami akan melakukan segalanya untuk memainkan permainan konsentrasi yang luar biasa, kami harus membatasi kesalahan kami dan melakukan yang terbaik melawan tim yang sangat kuat,” sambung Inzaghi.

Dalam gelaran kompetisi antar klub terakbar di Eropa musim ini, Nerazzurri mencatatkan statistik tujuh kemenangan, tiga imbang, dan dua kekalahan. Adapun, dua kekalahan yang diderita Lautaro Martinez dan kawan-kawan terjadi pada babak penyisihan grup oleh lawan yang sama yaitu Bayern Munich