Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Sebut Manchester City Tim Terkuat di Dunia, Simone Inzaghi Pesimis Inter Milan Bisa Juara Liga Champions 2022-2023?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:31 WIB
Sebut Manchester City Tim Terkuat di Dunia, Simone Inzaghi Pesimis Inter Milan Bisa Juara Liga Champions 2022-2023?
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi. (Foto: Reuters)
A
A
A

ISTANBUL – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengakui bahwa lawan mereka di final Liga Champions 2022-2023, yakni Manchester City adalah tim terkuat di dunia saat ini. Lantas dengan anggapan seperti itu, apakah Inzaghi pesimis Inter mampu mengalahkan tim terkuat tersebut?

Tentu saja tidak, Inzaghi justru tetap percaya Inter mampu menumbangkan tim terkuat di dunia itu untuk bisa merebut gelar Liga Champions 2022-2023. Pelatih asal Italia itu bahkan bangga karena Inter yang awalnya tidak dijagokan justru mampu mencapai final.

“Man City adalah tim terkuat di dunia saat ini, tetapi kami tahu kekuatan kami dan kami bangga bisa sampai sejauh ini,” kata Simone Inzaghi, melansir dari ANTARA, Sabtu (10/6/2023).

Karena sudah terlanjur sampai final, Inzaghi mau Inter tampil maksimal di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 02.00 WIB nanti. Ia mau para pemain Nerazzurri melakukan segalanya agar bisa menumbangkan Man City.

“Kami akan melakukan segalanya untuk memainkan permainan konsentrasi yang luar biasa, kami harus membatasi kesalahan kami dan melakukan yang terbaik melawan tim yang sangat kuat,” sambung Inzaghi.

Inter Milan

Dalam gelaran kompetisi antar klub terakbar di Eropa musim ini, Nerazzurri mencatatkan statistik tujuh kemenangan, tiga imbang, dan dua kekalahan. Adapun, dua kekalahan yang diderita Lautaro Martinez dan kawan-kawan terjadi pada babak penyisihan grup oleh lawan yang sama yaitu Bayern Munich

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/25/11/1660011/magnet-layar-kaca-5-hajatan-olahraga-paling-banyak-ditonton-dalam-sejarah-manusia-qye.jpg
Magnet Layar Kaca: 5 Hajatan Olahraga Paling Banyak Ditonton dalam Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/jay_idzes_memberi_efek_luar_biasa_dalam_mendongkra.jpg
Tegas! Jay Idzes Blak-blakan soal Kondisi Sepak Bola Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement