HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Manchester City vs Inter Milan, Pemain Nerazzurri Mulai Rasakan Tekanan Tampil di Final Liga Champions

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:42 WIB
Jelang Manchester City vs Inter Milan, Pemain <i>Nerazzurri</i> Mulai Rasakan Tekanan Tampil di Final Liga Champions
Inter Milan siap hadapi Manchester City di final Liga Champions 2022-2023. (Foto: Laman resmi Inter)
A
A
A

ISTANBUL - Inter Milan akhirnya akan merasakan partai final Liga Champions lagi setelah terakhir kali pada musim 2009-2010. 13 tahun absen bermain di laga puncak Liga Champions ternyata membuat tim tersebut kini berada di dalam tekanan.

Ya, para pemain Inter Milan mulai merasakan betapa panasnya atmosfer final Liga Champions, hal itu disampaikan langsung oleh penggawa Nerazzurri, Matteo Darmian. Mereka pun nantinya di final Liga Champions 2022-2023 akan menantang Manchester City.

Duel antara kedua tim akan tersaji di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, pada Minggu 11 Juni 2023 dini hari WIB. Matteo lantas mengatakan sangat antusias untuk berlaga di partai final ajang tersebut.

Bahkan meski laga belum dimulai, Darmian mengaku timnya sudah merasakan tekanan akan bermain di final Liga Champions. Ia pun semakin sadar betapa pentingnya laga melawan Man City tersebut.

Inter Milan

"Kami sudah bisa merasakan atmosfer untuk final. Kami tahu pentingnya pertandingan besok," ucap Matteo dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (10/6/2023).

Terlepas dari tekanan itu, pemain berusia 33 tahun tersebut mengatakan rekan-rekannya tetap akan menunjukkan penampilan terbaiknya saat melawan tim asal Inggris itu. Pasalnya, laga final tersebut sudah dinanti-nantikan yang mana akan membuat pemain bersemangat berlipat ganda.

Halaman:
1 2
      
