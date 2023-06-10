Josep Guardiola Bakal Turunkan Tim Terkuat di Laga Manchester City vs Inter Milan demi Bisa Jadi Raja Eropa

ISTANBUL - Pelatih Manchester City, Josep Guardiola percaya bahwa tim terkuatlah yang bisa memenangi final Liga Champions 2022-2023. Karena itu, ia bakal membuat Man City menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Inter Milan di final demi bisa menjadi raja Eropa.

Ya, saat ini gelar Raja Eropa itu tengah diperebutkan oleh Man City dan Inter Milan, Kedua tim akan saling bertarung di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.

Jika Manchester City menjadi juara, tim itu akan merasakan treble winner pada musim ini. Sebab, sejauh ini tim berjuluk The Citizens itu sudah meraih juara Liga Inggris dan Piala FA.

Melihat kondisi itu Guardiola mengatakan kemenangan adalah target utama dalam laga nanti. Karena itu, timnya akan memperjuangkan hal tersebut sampai menit akhir laga demi bisa meraih treble dan menjadi raja Eropa.

"Tim terkuat di Eropa akan menang. Kami tentu ingin menjadi tim terkuat di Eropa," kata Guardiola dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (10/6/2023).

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan laga melawan Inter Milan pastinya tidak akan mudah. Namun, timnya sudah siap sepenuhnya untuk laga tersebut.