HOME BOLA LIGA CHAMPION

5 Alasan Manchester City Bakal Juara Liga Champions 2022-2023, Nomor 1 Buat Inter Milan Ketar-Ketir

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |09:14 WIB
5 Alasan Manchester City Bakal Juara Liga Champions 2022-2023, Nomor 1 Buat Inter Milan Ketar-Ketir
5 Alasan Manchester City Bakal Juara Liga Champions 2022-2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 5 alasan Manchester City bakal juara Liga Champions 2022-2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Man City akan melawan Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023 pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.

Bagi Man City, itu adalah laga final kedua mereka di ajang antarklub Eropa paling prestisius tersebut. Sementara bagi Inter, ini menjadi final pertama setelah 13 tahun absen tampil di final Liga Champions.

Pada momen terakhir Inter main di final itu, Nerazzurri justru keluar sebagai pemenang usai mengalahkan Bayern Munich dengan skor 2-0 di Liga Champions. Itu menjadi gelar Liga Champions ketiga Inter Milan.

Secara pengalaman, jelas Inter diunggulkan. Namun, bila membicarakan kekuatan saat ini, maka Man City justru akan diunggulkan ketimbang Inter. Lantas, apa yang membuat Man City diprediksi bisa juara?

Berikut 5 Alasan Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023:

5. Man City Punya Gelandang Kelas Dunia

Kevin De Bruyne

Dalam pertandingan final nanti, lini tengah dipastikan akan menjadi krusial. Untungnya, Man City memiliki tiga gelandang kelas dunia, yakni Rodri, Ilkay Gundogan, dan Kevin De Bruyne yang bisa menjadi pembeda di laga nanti.

Ketiga pemain Man City itu kerap merepotkan tim lawan, sehingga faktor mereka dirasa akan sangat penting saat melawan Inter.

4. Man City Punya Rekor Bagus saat Lawan Klub Italia

Manchester City

Man City total sudah 10 kali menghadapi tim-tim dari Liga Italia. Hasilnya, The Citizens kerap meraih hasil positif.

Dari 10 laga melawan tim Italia, Man City sanggup menang empat kali, tiga imbang, dan sisa tiga laganya berakhir dengan kekalahan.

