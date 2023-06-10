Manchester City Harus Waspada, Bos Inter Milan Pastikan Semangat Timnya Berlipat Ganda Jelang Final Liga Champions 2022-2023

ISTANBUL - Inter Milan akan menjadi tim yang tidak diunggulkan jelang menghadapi Manchester City di final Liga Champions 2022-2023. Meski begitu, Man City tetap harus waspada, apalagi Presiden Inter, Steven Zhang memastikan bahwa semangat timnya saat ini berlipat ganda untuk menghadapi laga final tersebut.

Seperti yang diketahui, Inter Milan akan melawan Manchester City dalam laga final Liga Champions 2022-2023. Pertandingan itu berlangsung di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, pada Minggu 11 Juni 2023 dini hari WIB.

Jelang laga penting itu, Steven Zhang mengatakan semua elemen tim dalam semangat tinggi menyambut laga melawan Man City . Kondisi itu pun cukup positif, yang mana menjadi modal Inter Milan melawan tim asal Inggris tersebut.

"Kami semua sangat bersemangat. Salam untuk semua penggemar dan terima kasih atas semua dukungan," ucap Steven Zhang dilansir dari tuttomercato, Sabtu (10/6/2023).

Pria berusia 31 tahun itu mengatakan Inter Milan pasti akan tampil menekan sejak awal laga sebagai upaya memberikan perlawanan ketat dalam laga nanti. Tujuannya agar bisa mencetak gol lebih awal untuk bisa menjadi juara Liga Champions.

"Kami semua akan memiliki keberanian. Kami akan berusaha melakukan apa yang kami bisa," ujarnya.