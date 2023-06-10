Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester City Harus Waspada, Bos Inter Milan Pastikan Semangat Timnya Berlipat Ganda Jelang Final Liga Champions 2022-2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:18 WIB
Manchester City Harus Waspada, Bos Inter Milan Pastikan Semangat Timnya Berlipat Ganda Jelang Final Liga Champions 2022-2023
Inter Milan siap menggila saat melawan Man City di final Liga Champions 2022-2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

ISTANBUL - Inter Milan akan menjadi tim yang tidak diunggulkan jelang menghadapi Manchester City di final Liga Champions 2022-2023. Meski begitu, Man City tetap harus waspada, apalagi Presiden Inter, Steven Zhang memastikan bahwa semangat timnya saat ini berlipat ganda untuk menghadapi laga final tersebut.

Seperti yang diketahui, Inter Milan akan melawan Manchester City dalam laga final Liga Champions 2022-2023. Pertandingan itu berlangsung di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki, pada Minggu 11 Juni 2023 dini hari WIB.

Jelang laga penting itu, Steven Zhang mengatakan semua elemen tim dalam semangat tinggi menyambut laga melawan Man City . Kondisi itu pun cukup positif, yang mana menjadi modal Inter Milan melawan tim asal Inggris tersebut.

"Kami semua sangat bersemangat. Salam untuk semua penggemar dan terima kasih atas semua dukungan," ucap Steven Zhang dilansir dari tuttomercato, Sabtu (10/6/2023).

Presiden Inter Milan, Steven Zhang

Pria berusia 31 tahun itu mengatakan Inter Milan pasti akan tampil menekan sejak awal laga sebagai upaya memberikan perlawanan ketat dalam laga nanti. Tujuannya agar bisa mencetak gol lebih awal untuk bisa menjadi juara Liga Champions.

"Kami semua akan memiliki keberanian. Kami akan berusaha melakukan apa yang kami bisa," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660055/ganyang-malaysia-timnas-futsal-indonesia-u19-segel-tiket-semifinal-dengan-status-juara-grup-gii.webp
Ganyang Malaysia, Timnas Futsal Indonesia U-19 Segel Tiket Semifinal dengan Status Juara Grup!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/dean_huijsen.jpg
Bintang Real Madrid Terancam Dibuang dari Skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement