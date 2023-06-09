Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Stefano Cugurra Ungkap Peluang Elias Dolah Main di Laga PSM Makassar vs Bali United, Begini Katanya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |22:09 WIB
Stefano Cugurra Ungkap Peluang Elias Dolah Main di Laga PSM Makassar vs Bali United, Begini Katanya!
Elias Dolah belum bisa dipastikan turun di laga PSM Makassar vs Bali United (Foto: Bali United)




STEFANO Cugurra ungkap peluang Elias Dolah main di Laga PSM Makassar vs Bali United. Menurut pelatih asal Brasil itu, Elias Dolah masih perlu adaptasi lebih lanjut agar bisa tampil prima bersama Bali United.

"Tim pelatih baru lihat dia (Elias Dolah) latihan kemarin. Dia masih perlu adaptasi, tahu sistem tim, dan mengenal rekan-rekannya di Bali United,” jelas pelatih yang sering disapa Teco itu dikutip dari laman resmi Bali United.

 Bali United vs PSM Makassar

Untuk diketahui, Elias Dolah merupakan pemain anyar milik Bali United. Ia pun ikut dalam rombongan skuad Bali United. Pemain kelahiran Swedia itu termasuk dalam 23 pemain yang diboyong oleh pelatih Stefano Cugurra.

Oleh karena itu, Dolah berpeluang melakoni debutnya bersama Bali United dalam pertandingan mendatang. Namun, pemain berpaspor Thailand itu tidak mau gegabah. Dia menyerahkan nasib debutnya kepada tim kepelatihan.

“Soal itu saya serahkan kepada tim pelatih. Jika saya belum bisa bermain, saya akan mendukung rekan-rekan tim yang bermain di lapangan,” ujar Dolah.

