PSM Makassar vs Bali United di Leg II Playoff Liga Champions Asia 2023-2024, Irfan Jaya Dikonfirmasi Absen

PAREPARE – Penyerang Bali United, Irfan Jaya, dikonfirmasi absen dalam pertandingan melawan PSM Makassar di leg II playoff internal Liga Champions Asia 2023-2024. Penyebabnya, Irfan masih harus menjalani pemulihan cedera.

Irfan mengalami benturan keras pada pertandingan di leg I playoff internal Liga Champions Asia 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa 6 Juni 2023 malam WIB.

Dalam laga itu, Irfan Jaya yang bermain sejak awal laga harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-74. Dia igantikan oleh Rahmat Arjuna Reski.

Namun, sebelum keluar lapangan, Irfan Jaya bekerja apik. Dia bahkan mencatatkan namanya sebagai pencetak gol semata wayang Bali United, meski akhirnya timnya gagal menang karena ditahan imbang PSM Makassar 1-1.

Kini, Bali United akan bergantian bertandang ke markas sementara PSM Makassar, Stadion B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 10 Juni 2023. Pertandingan itu akan menjadi penentu siapa yang lolos ke babak playoff Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024.

Saat ini, kedua tim masih berstatus imbang setelah sama kuat. Namun, di laga penting itu, Bali United harus kehilangan salah satu pemain sayap andalannya, Irfan Jaya.