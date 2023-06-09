Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Gaji Pratama Arhan yang Baru Main 1 Kali pada Tahun 2023 di Tokyo Verdy

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |20:19 WIB
Segini Gaji Pratama Arhan yang Baru Main 1 Kali pada Tahun 2023 di Tokyo Verdy
Pratama Arhan kala membela Tokyo Verdy. (Foto: Tokyo Verdy)
SEGINI gaji Pratama Arhan yang baru main 1 kali pada tahun 2023 di Tokyo Verdy menarik perhatian. Sejak debut di klub Liga Jepang pada 1 Maret 2022, Pratama Arhan tidak banyak mendapat waktu bermain.

Pratama Arhan terakhir kali memperkuat Tokyo Verdy dalam laga J2 League pada 6 Juli 2022. Dalam laga tersebut, Arhan bermain selama 45 menit pertama. Sejak laga tersebut, Arhan belum pernah bermain lagi.

Pratama Arhan

Musim 2023 pun menjadi kesempatan bagi Arhan untuk membuktikan eksistensinya. Pemain berusia 21 tahun itu kembali dipanggil Tokyo Verdy untuk mengisi posisi bek kiri saat melawan Thespakusatsu Gunma di Piala Kaisar 2023 pada, Rabu 7 Juni 2023.

Pertandingan yang berlangsung di Ajinomoto Field Nishigaoka, Tokyo, itu merupakan laga pertama Arhan bersama Tokyo Verdy pada musim 2023. Melihat jarangnya Pratama Arhan bermain, banyak orang penasaran dengan gajinya di Tokyo Verdy setelah baru satu kali bermain pada 2023.

Media Jepang, Nenshuu.net, mengabarkan gaji Pratama Arhan yang baru main 1 kali pada tahun 2023 di Tokyo Verdy mencapai 4 juta sampai 5 juta yen per musim. Besaran angka tersebut setara dengan Rp500 juta sampai Rp600 juta.

Misalkan Arhan mendapat gaji Rp500 juta dalam satu musim, dalam satu bulan, Arhan akan menerima gaji sebesar Rp41 juta. Secara hitungan, dia pun mendapat sekira Rp10 jutaan per minggu.

Gaji Pratama Arhan di Tokyo Verdy tentu tidak sebesar upahnya kala membela klub Indonesia, PSIS Semarang. Berdasarkan laporan, gaji Arhan di PSIS Semarang menyentuh angka Rp1,3 miliar per musim. Dalam sepekan, Arhan mendapat sekira Rp27 juta.

