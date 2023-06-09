Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Marselino Ferdinan Setelah Kakinya Diinjak Shin Tae-yong di Sesi Latihan Timnas Indonesia, Melawan?

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |19:05 WIB
Respons Marselino Ferdinan Setelah Kakinya Diinjak Shin Tae-yong di Sesi Latihan Timnas Indonesia, Melawan?
Marselino Ferdinan beri respons setelah kakinya diinjak Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@pssi)
RESPONS Marselino Ferdinan setelah kakinya diinjak Shin Tae-yong di sesi latihan Timnas Indonesia akan dibahas dalam artikel ini. Lantas, apakah pemain KMSK Deinze itu melawan kepada Shin Tae-yong?

Untuk diketahui, sejak Kamis 8 Juni 2023, Shin Tae-yong sudah memimpin latihan Timnas Indonesia, yang berlangsung di Surabaya. Kembalinya Shin Tae-yong disambut hangat para pemain serta ofisial Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong

Pun demikian dengan Shin Tae-yong. Dikutip dari kanal YouTube PSSI TV, juru taktik asal Korea Selatan itu menghampiri para pemain dan ofisial Timnas Indonesia untuk sekadar bersalaman, sebelum mulai latihan.

Namun, ada satu kejadian menarik ketika Shin Tae-yong menghampiri Marselino Ferdinan. Juru racik 52 tahun itu tak hanya salaman dengan Marselino Ferdinan.

Shin Tae-yong malah menginjak kaki Marselino Ferdinan! Lantas, bagaimana respons Marselino Ferdinan? Diketahui, eks gelandang Persebaya Surabaya itu justru tertawa lepas bersama Marselino Ferdinan.

Ia tampak menganggap hal itu sebagai candaan dari Shin Tae-yong. Pasca kejadian itu pun tidak ada ketegangan di antara keduanya.

Secara tak langsung, momen itu memperlihatkan akrabnya Shin Tae-yong dengan para pemainnya. Kendati demikian, Shin Tae-yong tetap tegas pada saat memberi instruksi saat latihan.

