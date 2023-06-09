Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pesepakbola Ini Punya Gaji Paling Tinggi di Liga Arab Saudi, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:49 WIB
3 Pesepakbola Ini Punya Gaji Paling Tinggi di Liga Arab Saudi, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema kala berlaga bersama. (Foto: Reuters)
A
A
A

TIGA pesepakbola ini punya gaji paling tinggi di Liga Arab Saudi. Hal ini tentunya menjadi perhatian karena dalam beberapa musim terakhir, Liga Arab telah menjadi tujuan menarik bagi pesepakbola top dunia.

Seiring popularitas sepakbola yang terus berkembang di wilayah tersebut, klub Liga Arab berani berinvestasi besar dengan mendatangkan pemain top dunia. Hal ini tentu menarik TV dan sponsor untuk membayar sangat mahal.

Tidak mengherankan, setiap bintang yang datang ke sana mendapat gaji sangat besar. Setidaknya 3 pesepakbola ini punya gaji paling tinggi di Liga Arab Saudi, siapa saja mereka?

3. Ever Banega

Ever Banega

Memulai kariernya pada 2007, Ever Banega terus menunjukkan peningkatan permainan. Ever Banega musim ini tercatat sebagai gelandang paling kreatif.

Sebelumnya, pesepakbola asal Argentina ini berkarier di Valencia, Sevilla, dan Inter Milan. Pada musim 2020, dirinya pun memiliki kesepakatan menarik dengan Al-Shadab.

Klub Liga Arab itu berani membayar Banega dengan gaji sebesar 9,15 juta poundsterling atau sekira Rp170 miliar per musim. Dengan nilai yang sangat fantastis, Ever Banega menjadi salah satu pesepakbola ini punya gaji paling tinggi di Liga Arab.

2. Karim Benzema

Karim Benzema

Gaji Ever Banega masih kalah jika dibandingkan dengan eks pentolan Real Madrid, Karim Benzema. Meski sudah pensiun dari Timnas Prancis, dirinya mampu menarik klub Arab Saudi untuk memboyongnya pada bursa transfer 2023.

Karim Benzema hijrah dari Real Madrid ke Al-Ittihad dengan gaji yang sangat fantastis. Gaji Karim Benzema di klub tersebut mencapai 171 juta poundsterling atau senilai dengan Rp3,1 triliun per musim!

Benzema meninggalkan Los Blancos dengan membukukan 25 gelar juara, 353 gol, dan 165 assist dari 674 penampilan. Tak ayal, dirinya pantas dibayar mahal.

