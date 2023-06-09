Jadwal Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023, Live dan Eksklusif di RCTI!

JADWAL Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 bisa disaksikan secara LIVE dan eksklusif di RCTI pada Senin, 19 Juni 2023 mulai pukul 19.00 WIB. Adapun laga tersebut disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sebagaimana diketahui, hak siar Timnas Indonesia resmi dipegang oleh MNC Group. Dengan begitu, seluruh tayangan Timnas Indonesia bisa Anda saksikan di jaringan media milik MNC Group, salah satunya RCTI.

Sementara itu, Timnas Indonesia tengah disibukkan mempersiapkan diri jelang FIFA Matchday Juni 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong menggelar pemusatan latihan (TC) di Surabaya sejak Senin 5 Juni 2023.

Shin Tae-yong sendiri sudah memanggil 26 pemain untuk ikut TC Timnas Indonesia. Meski begitu, skuad Timnas Indonesia belum komplet.

Masih ada beberapa pemain, utamanya yang bermain di luar negeri, belum bergabung di TC Timnas Indonesia. Mereka yang belum gabung di antaranya ada Jordi Amat dan Saddil Ramdani, yang bermain di Liga Malaysia.

Kemudian, Shayne Pattynama (Norwegia), Pratama Arhan (Jepang), dan Asnawi Mangkualam (Korea Selatan). Para pemain abroad itu diharapkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia sebelum tanggal 12 Juni 2023.