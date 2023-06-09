Target Ambisius Dendy Sulistyawan Jelang Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023: Incar Menang Demi Dapat Poin!

PENYERANG Timnas Indonesia, Dendy Sulistyawan punya target ambisius jelang lawan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Bomber Bhayangkara FC itu incar kemenangan agar Timnas Indonesia mendapat poin tambahan di ranking FIFA.

Untuk diketahui, jika menang lawan Palestina, Timnas Indonesia akan mendapat tambahan 6,77 poin. Seandainya imbang, Timnas Indonesia masih bisa mendapatkan poin, sebanyak 1,77. Namun jika kalah, Timnas Indonesia akan kehilangan 3,23 poin.

“Kita lawan Palestina harus maksimal, karena kita bisa mendapatkan poin yang cukup baik ketika memenangkan pertandingan lawan Palestina,” ucapnya dikutip dari laman resmi PSSI.

Sementara itu, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan itu dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 mendatang.

Dendy masuk dalam daftar 26 nama pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Pemain 26 tahun itu akan bersaing dengan penyerang lainnya seperti Rafael Struick dan Dimas Drajad untuk mendapatkan tempat utama di skuad.

"Pastinya Alhamdulillah masih dipercaya oleh coach Shin (Tae-yong) untuk FIFA Matchday bulan ini (Juni)," timpalnya.

Lebih jauh, Dendy punya target tersendiri bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Ia bertekad mencari pengalaman, sekaligus mendulang kemenangan di FIFA Matchday Juni, utamanya lawan Palestina.