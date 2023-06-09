Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Kenangan Pahit 2 Tahun Silam, Lionel Messi Ogah Balik ke Barcelona dan Memilih Bergabung ke Inter Miami

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |17:29 WIB
Gara-Gara Kenangan Pahit 2 Tahun Silam, Lionel Messi Ogah Balik ke Barcelona dan Memilih Bergabung ke Inter Miami
Lionel Messi kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

GARA-gara kenangan pahit 2 tahun silam, Lionel Messi ogah balik ke Barcelona dan memilih bergabung ke Inter Miami. Megabintang asal Argentina itu diketahui telah membuat keputusan yang mengejutkan soal kelanjutan kariernya di sepakbola.

Kontrak Messi dengan PSG diketahui akan berakhir pada akhir Juni 2023. Hal ini membuat publik berspekulasi mengenai klub mana yang akan menjadi pelabuhannya kelak.

Lionel Messi

Sebelumnya, Messi dikait-kaitkan akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi. Namun, ada juga yang mengatakan Messi akan pulang ke klub Barcelona.

Ternyata, gara-gara kenangan pahit 2 tahun silam, Lionel Messi ogah balik ke Barcelona dan memilih gabung ke Inter Miami. Kepada Mundo Deportivo, pemenang trofi Piala Dunia 2022 itu telah mengonfirmasi hal tersebut.

Dalam wawancara tersebut, Lionel Messi mengaku sebenarnya masih ingin kembali ke Barcelona. Bagaimanapun juga, Camp Nou menjadi rumah keduanya setelah hampir dua dekade membela Barcelona.

Namun, ada banyak hal yang dipertimbangkan Messi untuk bisa kembali ke Barcelona. Salah satunya adalah perihal kejadian dua tahun yang lalu, di mana ia dilepas dengan status bebas transfer karena keuangan Barcelona yang sedang tidak memungkinkan untuk mempertahankannya.

"Saya benar-benar ingin dan sangat senang bisa kembali (ke Barcelona), tetapi di sisi lain, setelah mengalami apa yang saya alami dan cara saya pergi, saya tidak ingin berada dalam situasi yang sama lagi: menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi dan meninggalkan masa depan saya di tangan orang lain," ujar Messi.

Halaman:
1 2
      
