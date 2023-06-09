Aksi Usil Shin Tae-yong di Latihan Timnas Indonesia: Injak Kaki Marselino Ferdinan!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah kembali memimpin latihan skuad Garuda, pada Kamis 8 Juni 2023. Setibanya di tempat latihan, juru taktik asal Korea Selatan itu langsung menyalami semua pemain Timnas Indonesia.
Menariknya, Shin Tae-yong tampak usil kepada salah satu penggawa Timnas Indonesia. Pemain yang diusili Shin Tae-yong adalah Marselino Ferdinan.
Saat itu, Marselino Ferdinan menyodori tangannya untuk bersalaman dengan Shin Tae-yong. Setelah bersalaman, kaki pemain KMSK Deinze itu diinjak oleh Shin Tae-yong.
Tak tampak raut kesal setelah momen itu. Keduanya malah saling tertawa, memperlihatkan keakraban.
Sebagai informasi, Shin Tae-yong dan Marselino Ferdinan memang kerap bercanda. Bahkan, Marselino Ferdinan pernah menjahili Shin Tae-yong sebelumnya.
Setelah momen tersebut, pemain Timnas Indonesia kembali fokus berlatih. Shin Tae-yong memberikan menu latihan fisik kepada Marselino Ferdinan dkk.
Menurut Shin Tae-yong latihan fisik sangat diperlukan skuad Garuda. Pasalnya, para pemain sudah lama berlibur selepas kompetisi di klubnya masing-masing.