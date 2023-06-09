Blak-blakan, Thomas Doll Ungkap Alasan Belum Lepas Witan Sulaeman dan Rizky Ridho ke TC Timnas Indonesia

Dua pemain Persija Jakarta, Witan Sulaeman dan Rizky Ridho, belum bergabung juga ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023. Pelatih Persija, Thomas Doll, pun membeberkan alasan belum melepas Witan Sulaeman dan Rizky Ridho.

“Untuk Witan dan Ridho hanya punya waktu seminggu (latihan) bersama kami karena mereka mempunyai jadwal FIFA Matchday. Mungkin mereka baru akan kembali lagi setelah melawan Argentina,” kata Thomas Doll, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (9/6/2023).

“Saya pikir untuk sekarang,ada baiknya mereka berlatih bersama yang lain dulu di Sawangan untuk mengikuti sesi latihan taktikal dan latihan fisik. Khususnya Ridho yang harus mengenal lingkungan barunya,” sambungnya.

Diketahui, Witan dan Rizky masuk ke daftar 26 nama pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menjalani TC. Namun, keduanya masih belum bergabung ke pemusatan latihan yang digelar di Surabaya sejak 5 Juni 2023.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya mengingat klub sudah mempunyai komitmen dengan Timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong pun sudah mengeluhkan perihal skuad Timnas Indonesia yang belum lengkap. Shin Tae-yong menegaskan seharusnya klub sudah melepas pemain sejak pemusatan latihan dimulai.

"Memang, sebenarnya sudah dibicarakan bahwa TC akan dipercepat. Pasti klub-klub harusnya lepas (para pemain mereka),” ucap Shin.