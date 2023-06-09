CMO Bundesliga Ungkap Alasan Kuat di Balik Kerja Sama Liga Jerman dan PSSI

Operator Liga Jerman dan PSSI jalin kerja sama jangka panjang (Foto: Bundesliga International)

CHIEF Marketing Officer (CMO) Bundesliga, Peer Naubert mengungkap alasan kuat di balik kerja sama Liga Jerman dengan Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI). Peer Naubert menilai Indonesia memiliki prospek cerah dalam pengembangan sepakbola.

Selain itu, Peer Naubert pun mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar tertinggi Liga Jerman. Sebab demikian, Peer Naubert berharap kerja sama tersebut bisa sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

“Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan menjadi salah satu pasar terpenting kami, untuk berbagi hasrat yang kuat dalam permainan sepakbola Jerman,” kata Naubert dilansir dari rilis resmi, Jumat (9/6/2033).

“Kami dengan senang hati meneguhkan kembali komitmen kami di Indonesia dan memperkuat hubungan kami dengan Bapak Thohir dan PSSI,” timpalnya.

“Semua bersama-sama memajukan sepakbola di seluruh negeri dan semakin mengembangkan kehadiran Bundesliga di Indonesia. Kami sangat menantikan kolaborasi yang erat ke depan,” sambungnya.

Sementara itu, Erick Thohir mengatakan kerjasama PSSI dan operator Liga Jerman (DFL) juga sangat berguna untuk perkembangan kompetisi sepakbola di Indonesia. Dia ntaranya ada pengembangan kompetisi dan pemain muda.

“Upaya ini sejalan dengan misi kami untuk mengangkat liga sepakbola Indonesia, yang diharapkan akan menjadi kompetisi sepak bola utama di Asia Tenggara,” ucap Erick.