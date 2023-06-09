Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Belum Bisa Nilai Kualitas Sandy Walsh, Rafael Struick, dan Ivar Jenner

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:31 WIB
Penyebab Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Belum Bisa Nilai Kualitas Sandy Walsh, Rafael Struick, dan Ivar Jenner
Shin Tae-yong ungkap penyebab belum bisa nilai kualitas Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struick (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

PENYEBAB pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong belum bisa beri penilaian kepada tiga pemain barunya, Sandy Walsh, Rafael Struick, dan Ivar Jenner terungkap. Juru taktik asal Korea Selatan itu masih perlu waktu untuk melihat cara bermain ketiga pemain naturalisasi tersebut bersama Timnas Indonesia.

Sejauh ini, Shin Tae-yong cukup yakin dengan kualitas tiga pemain tersebut. Meskipun, masih perlu pengamatan lebih lanjut untuk menilai kemampuan ketiga pemain itu.

Sandy Walsh

“Pastinya saya belum bisa menilai mereka (pemain yang akan debut) seperti apa, tetapi saya menilai pemain tersebut bisa masuk ke Timnas Indonesia karena kemampuan mereka,” kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube PSSI TV, Jumat (9/6/2023).

Mengenai penilaian, Shin Tae-yong akan mengambilnya lewat penampilan para pemain dari FIFA Matchday Juni 2023, yang dilakoni Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023.

Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan bersua Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 14 Juni 2023. Baru kemudian, Argentina akan bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023.

Timnas Indonesia pun sudah melakukan persiapan dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Surabaya, sejak Senin 5 Juni 2023. Di TC tersebut, ada beberapa pemain debutan yang dipanggil oleh Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
