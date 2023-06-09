Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Viral! Momen Cristiano Ronaldo Tampak Risih Digandeng Aktris Cantik Singapura

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:47 WIB
Viral! Momen Cristiano Ronaldo Tampak Risih Digandeng Aktris Cantik Singapura
Cristiano Ronaldo ketika berada di Singapura (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

VIRAL, momen Cristiano Ronaldo tampak risih digandeng aktris cantik asal Singapura akan diulas dalam artikel ini. Seperti diketahui, megabintang Portugal tersebut sempat berkunjung ke Singapura dalam rangka perjalanan bisnis.

Selain itu, pria 38 tahun tersebut juga dikabarkan memiliki beberapa agenda amal bersama seorang pengusaha Singapura, Peter Lim. Layaknya di Indonesia, kehadiran Cristiano Ronaldo mendapat sambutan luar biasa dari para penggemarnya.

Cristiano Ronaldo via TikTok

(Cristiano Ronaldo tampak risih digandeng Wong Li Lin)

Masyarakat Singapura pun berbondong-bondong mendekati kekasih dari Georgina Rodriguez tersebut. Namun, ada satu momen yang terekam kamera netizen.

Itu ketika Cristiano Ronaldo digandeng aktris cantik asal Singapura bernama Wong Li Lin. Diketahui perempuan 50 tahun itu memang mendampingi Cristiano Ronaldo selama di Singapura.

Akan tetapi, Cristiano Ronaldo tampak risih dengan Wong Li Lin. Terlebih saat Wong Li Lin terus menggandeng Cristiano Ronaldo setiap saat.

Video itu pun beredar di media sosial TikTok. Salah satu netizen turut mengunggahnya dan membubuhkan komentar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/25/11/1659895/timnas-futsal-indonesia-u19-tembus-semifinal-piala-aff-naim-hamid-masih-banyak-koreksi-idr.jpg
Timnas Futsal Indonesia U-19 Tembus Semifinal Piala AFF, Naim Hamid: Masih Banyak Koreksi!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/13/PSG_Kylian_Mbappe.jpg
Kylian Mbappe Menang di Pengadilan, PSG Harus Bayar Rp1,18 Triliun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement