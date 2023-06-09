Viral! Momen Cristiano Ronaldo Tampak Risih Digandeng Aktris Cantik Singapura

Cristiano Ronaldo ketika berada di Singapura (Foto: Instagram/@cristiano)

VIRAL, momen Cristiano Ronaldo tampak risih digandeng aktris cantik asal Singapura akan diulas dalam artikel ini. Seperti diketahui, megabintang Portugal tersebut sempat berkunjung ke Singapura dalam rangka perjalanan bisnis.

Selain itu, pria 38 tahun tersebut juga dikabarkan memiliki beberapa agenda amal bersama seorang pengusaha Singapura, Peter Lim. Layaknya di Indonesia, kehadiran Cristiano Ronaldo mendapat sambutan luar biasa dari para penggemarnya.

(Cristiano Ronaldo tampak risih digandeng Wong Li Lin)

Masyarakat Singapura pun berbondong-bondong mendekati kekasih dari Georgina Rodriguez tersebut. Namun, ada satu momen yang terekam kamera netizen.

Itu ketika Cristiano Ronaldo digandeng aktris cantik asal Singapura bernama Wong Li Lin. Diketahui perempuan 50 tahun itu memang mendampingi Cristiano Ronaldo selama di Singapura.

Akan tetapi, Cristiano Ronaldo tampak risih dengan Wong Li Lin. Terlebih saat Wong Li Lin terus menggandeng Cristiano Ronaldo setiap saat.

Video itu pun beredar di media sosial TikTok. Salah satu netizen turut mengunggahnya dan membubuhkan komentar.