Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Jay Idzes Gabung Timnas Indonesia, Lemparan Pratama Arhan Makin Dibutuhkan Skuad Asuhan Shin Tae-yong

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:38 WIB
Jika Jay Idzes Gabung Timnas Indonesia, Lemparan Pratama Arhan Makin Dibutuhkan Skuad Asuhan Shin Tae-yong
Jay Idzes kala berlaga. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

PESEPAKBOLA keturunan Indonesia-Belanda, Jay Idzes, tengah ramai disorot. Pasalnya, Jay Idzes dikabarkan tertarik membela Timnas Indonesia.

Jika benar dinaturalisasi, sosok Jay Idzes dinilai bisa memberi kontribusi besar kepada Timnas Indonesia. Bahkan, kehadiran Jay Idzes bisa membuat Pratama Arhan makin dibutuhkan skuad asuhan Shin Tae-yong.

Jay Idzes

Pasalnya, Arhan dinilai bisa bekerja sama baik dengan Jay Idzes nantinya. Lemparan ke dalam Arhan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Jay Idzes yang memiliki postur badan tinggi hingga membuahkan gol.

Diketahui, Jay Idzes memiliki tinggi badan mencapai 190 sentimeter (cm). Dengan tubuh yang jangkung, gelandang berusia 23 tahun itu takkan kesulitan menyambut bola lemparan ke dalam Arhan dan memanfaatkannya menjadi gol.

Diketahui, lemparan ke dalam fantastis dari Pratama Arhan kerap berbuah gol. Lemparan ke dalam Arhan bahkan membuatnya jadi primadona di klubnya, Tokyo Verdy.

Pasalnya, pemain 21 tahun itu baru saja tampil ciamik dengan lemparan ke dalamnya hingga menyumbang satu assist untuk Tokyo Verdy. Hal itu terjadi kala Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1 di Emperors Cup 2023 alias Piala Kaisar 2023.

Jay Idzes sendiri dinilai bisa memberi dampak ke permainan Timnas Indonesia jika benar dinaturalisasi karena kualitas permainannya. Pemain kelahiran Mierlo, Belanda, 2 Juni 2000 itu sudah merumput bersama sejumlah tim Eropa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/24/51/1659771/sea-games-selesai-menpora-erick-thohir-langsung-geber-evaluasi-dan-bidik-emas-asian-games-2026-lrg.jpg
SEA Games Selesai, Menpora Erick Thohir Langsung Geber Evaluasi dan Bidik Emas Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/thiago_silva_diinginkan_kembali_ke_ac_milan_foto.jpg
AC Milan Tolak Permintaan Allegri Pulangkan Thiago Silva, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement