10 Pernyataan Mengejutkan Lionel Messi saat Resmi Umumkan Bergabung ke inter Miami, Nomor 1 Bawa-Bawa Barcelona!

SEBANYAK 10 pernyataan mengejutkan Lionel Messi saat resmi umumkan bergabung ke Inter Miami akan dibahas di sini. Seperti diketahui, Messi menjawab semua rumor masa depannya dengan sebuah kejutan yang sangat tidak terduga.

La Pulga -julukan Lionel Messi- secara mengejutkan batal kembali bersama Barcelona setelah tidak kunjung mendapat kejelasan penawaran dari klub yang bermarkas di Camp Nou itu. Peraih tujuh trofi Ballon dOr ini juga menolak tawaran fantastis senilai 600 juta euro atau setara Rp9,65 triliun dari klub Liga Arab Saudi, Al Hilal.

Dan yang paling mengejutkan, Lionel Messi justru memilih bergabung dengan klub yang jauh dari radar, yakni Inter Miami. Kabarnya, Messi resmi menandatangani kontrak selama dua setengah tahun dengan opsi perpanjangan hingga 12 bulan.

Kontrak Messi dikatakan memiliki nilai sekitar 100-120 juta euro atau sekitar Rp1,5 hingga Rp1,9 triliun dengan berbagai sponsor MLS, apple dan adidas mengerjakan kesepakatan yang didasarkan pada jumlah pendapatan yang diraih berkat kedatangan Messi.

Namun selain kepindahannya, Messi juga membuat berbagai pengakuan yang tidak kalah mengejutkan. Oleh karena itu, berikut okezone rangkum 10 pernyataan mengejutkan Lionel Messi saat resmi umumkan bergabung ke Inter Miami.

Berikut 10 Pernyataan Mengejutkan Lionel Messi saat Resmi Umumkan Bergabung ke Inter Miami

10. Dua tahun yang Berat di PSG





"Dengan perasaan campur aduk. Yang benar adalah tahun pertama sangat sulit, seperti yang telah saya katakan pada kesempatan, karena berbagai alasan. Tahun kedua, enam bulan pertama saya merasa sangat, sangat baik, sangat nyaman di klub, di kota, dengan keluarga saya. Di tengah adalah Piala Dunia dan saya pikir Piala Dunia sedikit menandai semua tim secara umum, itu sedikit menandai musim, dengan kompetisi penting di tengah untuk pertama kalinya. Saya pikir itu banyak mengkondisikan musim. Saya berharap itu berakhir berbeda, tapi itu dua tahun, yang secara umum, sulit bagi saya, tetapi mereka ada di belakang saya."

9. Tidak Bahagia di PSG





"Ini adalah dua tahun [PSG] di mana saya tidak bahagia. Saya tidak menikmati diri saya sendiri, dan itu mempengaruhi kehidupan keluarga saya, saya merindukan banyak kehidupan anak-anak saya di sekolah."

8. Ingin kembali ke Barcelona





"Saya sangat ingin dan sangat senang bisa kembali, tetapi di sisi lain, setelah mengalami apa yang saya alami dan cara saya pergi, saya tidak ingin berada dalam situasi yang sama lagi, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi dan meninggalkan masa depan saya di tangan orang lain."