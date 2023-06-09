Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain dengan Harga Pasaran Termahal Timnas Indonesia Jelang FIFA Matchday Lawan Argentina, Nomor 1 Tembus Rp34,76 Miliar!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:59 WIB
5 Pemain dengan Harga Pasaran Termahal Timnas Indonesia Jelang FIFA Matchday Lawan Argentina, Nomor 1 Tembus Rp34,76 Miliar!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain dengan harga pasaran termahal Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023 lawan Argentina akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Dari kelima pemain dengan harga pasaran termahal di skuad Timnas Indonesia, salah satu di antaranya menembus Rp34,76 miliar!

Timnas Indonesia dipastikan akan menjajal kekuatan juara Piala Dunia 2022, yakni Argentina, pada FIFA Matchday Juni 2023. Sesuai jadwal, duel Pratama Arhan cs kontra Lionel Messi dkk itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Mengutip dari laman Transfermarkt per 9 Juni 2023, Timnas Indonesia untuk saat ini memiliki skuad dengan harga pasar total sebesar Rp151,65 miliar. Menariknya, ada 5 pemain dengan harga pasaran termahal Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023 kontra Argentina. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pemain dengan Harga Pasaran Termahal Timnas Indonesia Jelang FIFA Matchday Lawan Argentina:

5. Stefano Lilipaly

Stefano Lilipaly

Daftar pemain dengan harga pasaran termahal Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023 lawan Argentina, di antaranya Stefano Lilipaly. Winger naturalisasi milik Borneo FC itu menjadi pemain termahal kelima di skuad Timnas Indonesia jelang melawan Argentina.

Menurut Transfermarkt, Stefano Lilipaly memiliki nilai pasar sebesar Rp5,65 miliar setelah tampil konsisten di level klub dan Timnas Indonesia. Namun, pemain 33 tahun itu memiliki harga pasar yang sama dengan pemain lain di Timnas Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, dan Rachmat Irianto.

4. Shayne Pattynama

Shayne Pattynama

Selanjutnya, di urutan keempatpemain dengan harga pasaran termahal Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023 lawan Argentina, ada Shayne Pattynama. Pemain yang mentas di Liga Norwegia bersama Viking FK itu memiliki nilai pasar sekira Rp6,95 miliar.

Shayne Pattynama merupakan pemain naturalisasi yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menghadapi Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Jika diberi kesempatan, ia akan menjalani debutnya untuk skuad Garuda pada laga nanti.

Halaman:
1 2 3
      
