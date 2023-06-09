Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Best Starting XI Liga Arab Saudi 2022-2023: Tidak Ada Cristiano Ronaldo!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:55 WIB
Daftar Best Starting XI Liga Arab Saudi 2022-2023: Tidak Ada Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo tidak masuk Best Starting XI Liga Arab Saudi 2022-2023 (Foto: Twitter/@cristiano)
A
A
A

DAFTAR best starting XI Liga Arab Saudi 2022-2023 akan diulas dalam artikel ini. Belum lama ini, perusahaan analisis olahraga yang berpusat di Inggris, Opta merilis 11 daftar pemain Liga Arab Saudi 2022-2023.

Dari 11 pemain, tidak ada megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo. Penyerang Al Nassr itu, justru kalah dari striker Al Hilal, Odion Ighalo.

Daftar Best Starting XI Liga Arab Saudi 2022-2023

Di sisi lain, terdapat dua pemain Al Nassr yang masuk dalam best starting XI Liga Arab Saudi 2022-2023. Menariknya, Al Ittihad, yang keluar sebagai juara mendominasi daftar best best starting XI Liga Arab Saudi 2022-2023.

Opta merilis daftar best starting XI Liga Arab Saudi 2022-2023 dengan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada kiper Al Ittihad, Marcelo Grohe.

Kemudian tiga dari empat bek, dihuni pemain Al Ittihad. Mereka adalah Madallah Al-Olayan pada bek kanan, kemudian dua bek sentral Ahmed Sharahili dan Ahmed Hegazy. Sementara untuk bek kiri ada Ghislain Konan, yang merupakan penggawa Al Nassr.

Beranjak maju ke depan, untuk gelandang Opta memasukkan tiga pemain tengah. Mereka adalah Luiz Gustavo (Al Nassr), Romarinho (Al Ittihad), dan Alejandro Romero (Al Taawon).

Sementara untuk posisi penyerang, juga diisi oleh tiga nama. Mereka adalah Mourad Batna dan Firas Al-Buraikan yang merupakan pemain Al Fateh. Keduanya menempati posisi penyerang sayap. Sedangkan untuk striker tengah di tempati oleh penyerang Al Hilal, Odion Ighalo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
