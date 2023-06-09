Bukan Marselino Ferdinan, Rafael Struick Jadi Pemain Timnas Indonesia yang Paling Diburu Kaum Hawa di TC Skuad Garuda

SOSOK Rafael Struick jadi sorotan kala menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023. Dia mencuri perhatian kaum hawa yang mengidolainya.

Ya, para pemain Timnas Indonesia sudah mulai menjalani TC di Surabaya, Jawa Timur, jelang menghadapi Timnas Palestina dan Argentina pada pertengahan bulan ini. Dalam TC ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 26 pemain.

Di antara pemain panggilan Shin Tae-yong itu, ada sejumlah pemain naturalisasi. Dua pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 22 Mei 2023, yakni Rafael Struick dan Ivar Jenner, pun turut dipanggil.

Kehadiran dua pesepakbola muda itu pun tampak mendapat perhatian besar. Mereka mencuri perhatian para fans skuad Garuda yang datang ke tempat digelarnya TC itu untuk melihat pemain idolanya.

Perhatian besar yang didapat Rafael Struick itu terlihat dalam unggahan di akun Tiktok @nabilakartika_0. Dalam video singkat yang diunggah akun itu, sejumlah fans terlihat langsung mendekati Rafael demi berfoto bersama usai menjalani latihan.