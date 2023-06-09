Jadi Primadona di Tokyo Verdy, Pratama Arhan Beberkan Awal Mula Dirinya Temukan Skill Maut Lemparan ke Dalam

JADI primadona di Tokyo Verdy, Pratama Arhan beberkan awal mula dirinya temukan skill maut lemparan ke dalam. Dalam pengakuannya, bek kiri Timnas Indonesia itu menemukan kelebihan lemparan jauhnya yang mematikan saat masih menimba ilmu di SSB (Sekolah Sepak Bola).

Ya, Pratama Arhan masih hangat diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia termasuk fans Tokyo Verdy. Pasalnya, pemain 21 tahun itu tampil ciamik dengan menyumbang satu assist ketika Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1 di Emperors Cup 2023 alias Piala Kaisar 2023.

Pratama Arhan mendapat kesempatan bermain 90 menit sejak awal pertandingan alias starter pada laga yang digelar di Ajinomoto Field Nishigaoka, Tokyo, pada Rabu 7 Juni 2023. Ini jadi momen langka bagi pemain 21 tahun itu lantaran tampil penuh untuk Tokyo Verdy setelah setahun tidak pernah terlihat di daftar susunan pemain.

Pratama Arhan pun membalas kepercayaan pelatih Tokyo Verdy dengan menunjukkan kualitasnya. Meski tidak mencetak gol, eks pemain PSIS Semarang itu berhasil mencetak satu assist di laga tersebut pada menit ke-83 melalui lemparan jarak jauh yang biasa digunakan kala membela Timnas Indonesia.

Berkat lemparan pemain yang sukses membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas SEA Games 2023 itu, salah satu pemain Thespakusatsu Gunma mencetak gol bunuh diri. Alhasil, Tokyo Verdy mampu mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1.

Setelah menjadi primadona di Tokyo Verdy, Pratama Arhan membeberkan awal mula dirinya menemukan skill maut lemparan ke dalam. Dalam pengakuannya, bek kiri Timnas Indonesia itu menemukan kelebihan lemparan jauhnya yang mematikan saat membela salah satu SSB di Purwokerto dalam sebuah turnamen.