Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Primadona di Tokyo Verdy, Pratama Arhan Beberkan Awal Mula Dirinya Temukan Skill Maut Lemparan ke Dalam

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:14 WIB
Jadi Primadona di Tokyo Verdy, Pratama Arhan Beberkan Awal Mula Dirinya Temukan Skill Maut Lemparan ke Dalam
Pratama Arhan ketika menjalani latihan bersama Tokyo Verdy (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
A
A
A

JADI primadona di Tokyo Verdy, Pratama Arhan beberkan awal mula dirinya temukan skill maut lemparan ke dalam. Dalam pengakuannya, bek kiri Timnas Indonesia itu menemukan kelebihan lemparan jauhnya yang mematikan saat masih menimba ilmu di SSB (Sekolah Sepak Bola).

Ya, Pratama Arhan masih hangat diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia termasuk fans Tokyo Verdy. Pasalnya, pemain 21 tahun itu tampil ciamik dengan menyumbang satu assist ketika Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1 di Emperors Cup 2023 alias Piala Kaisar 2023.

Pratama Arhan

Pratama Arhan mendapat kesempatan bermain 90 menit sejak awal pertandingan alias starter pada laga yang digelar di Ajinomoto Field Nishigaoka, Tokyo, pada Rabu 7 Juni 2023. Ini jadi momen langka bagi pemain 21 tahun itu lantaran tampil penuh untuk Tokyo Verdy setelah setahun tidak pernah terlihat di daftar susunan pemain.

Pratama Arhan pun membalas kepercayaan pelatih Tokyo Verdy dengan menunjukkan kualitasnya. Meski tidak mencetak gol, eks pemain PSIS Semarang itu berhasil mencetak satu assist di laga tersebut pada menit ke-83 melalui lemparan jarak jauh yang biasa digunakan kala membela Timnas Indonesia.

Berkat lemparan pemain yang sukses membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas SEA Games 2023 itu, salah satu pemain Thespakusatsu Gunma mencetak gol bunuh diri. Alhasil, Tokyo Verdy mampu mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1.

Setelah menjadi primadona di Tokyo Verdy, Pratama Arhan membeberkan awal mula dirinya menemukan skill maut lemparan ke dalam. Dalam pengakuannya, bek kiri Timnas Indonesia itu menemukan kelebihan lemparan jauhnya yang mematikan saat membela salah satu SSB di Purwokerto dalam sebuah turnamen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659765/noc-indonesia-buka-suara-soal-polemik-cabor-kickboxing-di-sea-games-2025-ygd.webp
NOC Indonesia Buka Suara Soal Polemik Cabor Kickboxing di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/13/PSG_Kylian_Mbappe.jpg
Kylian Mbappe Menang di Pengadilan, PSG Harus Bayar Rp1,18 Triliun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement