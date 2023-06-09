Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Lionel Scaloni Lempar Pujian: Lawan Bagus untuk Dihadapi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:40 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Lionel Scaloni Lempar Pujian: Lawan Bagus untuk Dihadapi!
Lionel Messi dan Lionel Scaloni dalam pertandingan Timnas Argentina. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Timnas Argentina, Lionel Scaloni, lempar pujian untuk lawannya yang akan dihadapi di FIFA Matchday Juni 2023. Bakal menghadapi Timnas Indonesia dan Australia, Scaloni menyebut tim-tim itu jadi lawan yang bagus dihadapi oleh Lionel Messi cs.

Ya, Timnas Argentina akan datang ke Indonesia untuk melakoni laga uji coba pada FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023.

Timnas Argentina

Namun, sebelum melawan Timnas Indonesia di SUGBK, Timnas Argentina akan lebih dahulu melawan Australia. Duel juara Piala Dunia 2022 itu kontra Australia akan digelar di Stadion Workers, Beijing, China, pada 15 Juni 2023.

Scaloni pun tampak antusias melakoni dua laga uji coba itu. Dia meyakini pertandingan melawan Australia dan Timnas Indonesia akan berlangsung seru dan asyik.

"Kami membuat daftar (pemain) dan berpikir siapa yang cocok untuk tampil di tanggal (FIFA Matchday) ini,” ujar Scaloni, dikutip dari Infobae, Jumat (9/6/2023).

“Mereka (Australia dan Indonesia) lawan yang bagus untuk dihadapi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
