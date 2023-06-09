Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diisukan Bakal Susul Lionel Messi ke Inter Miami, Luis Suarez Beri Penjelasan Begini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |12:52 WIB
Diisukan Bakal Susul Lionel Messi ke Inter Miami, Luis Suarez Beri Penjelasan Begini
Luis Suarez tepis rumos bakal susul Lionel Messi ke Inter Miami (Foto: Twitter/luissuarez9)
A
A
A

DIISUKAN bakal susul Lionel Messi ke Inter Miami, Luis Suarez beri penjelasan begini. Suarez mengatakan dirinya tidak akan menyusul Messi ke Inter Miami lantaran bahagia di Gremio.

Sebagaimana diketahui, Lionel Messi telah dipastikan melanjutkan karier ke Liga Amerika Serikat (MLS) usai bergabung dengan Inter Miami. Dia menolak untuk kembali ke Barcelona setelah kontraknya bersama PSG habis pada 30 Juni 2023 mendatang.

Lionel Messi

Setelah dipastikan bergabung dengan Inter Miami, sederet nama-nama top sepakbola dunia pun dikaitkan bakal menyusul Messi ke klub milik David Beckham itu. Salah satu nama yang santer dikaitkan bakal bergabung dengan Messi di Inter Miami yakni Luis Suarez.

Namun, Luis Suarez langsung menepis isu tersebut. Meski dia merupakan rekan setim Messi selama enam tahun di Barcelona dan telah melewati banyak kenangan manis, dia menolak untuk mengikuti jejak La Pulga -julukan Lionel Messi- lantaran betah di Gremio.

"Ini salah, tidak mungkin (saya bergabung dengan Inter Miami). Saya sangat senang di Gremio dan saya memiliki kontrak hingga 2024,” kata Suarez dilansir dari ESPN, Jumat (9/6/2023).

Sebagai informasi, Luis Suarez telah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan Gremio pada Desember 2022 lalu. Hingga saat ini, eks bomber Liverpool itu tercatat telah mencetak 11 gol dan delapan assist dari 24 pertandingan bersama tim asal Porto Alegre itu.

Halaman:
1 2
      
