HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diwawancara Media Inggris Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Ini Jawaban Berkelas Elkan Baggott

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:50 WIB
Diwawancara Media Inggris Jelang Timnas Indonesia vs Argentina, Ini Jawaban Berkelas Elkan Baggott
Elkan Baggott siap turun di laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

DIWAWANCARA media Inggris tepatnya tim media Ipswich Town, Elkan Baggott memberi jawaban berkelas saat ditanya persiapannya jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina. Elkan Baggott mengatakan khususnya laga melawan Argentina bak sebuah mimpi baginya.

Elkan Baggott merupakan satu dari 26 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Meski jarang bermain saat dipinjamkan Ipswich Town ke Cheltenham Town di paruh kedua musim 2022-2023, Elkan Baggott tetap mendapat kepercayaan Shin Tae-yong.

Elkan Baggott

(Elkan Baggott saat memperkuat Cheltenham Town)

Kepercayaan itulah yang tak mau disia-siakan bek bertinggi badan 194 sentimeter tersebut. Jika tidak mengalami cedera, Elkan Baggott berpotensi menjadi starter saat Timnas Indonesia bersua Palestina (14 Juni 2023) dan Argentina (19 Juni 2023).

“Bahkan laga pertama kami melawan Palestina akan berjalan sulit. Sebab, ketika kami menempati peringkat 149 dunia, Palestina menempati posisi 93 dunia. Jadi, jika kami memenangkan pertandingan bakal sangat bagus untuk mendongkrak peringkat FIFA kami,” kata Elkan Baggott mengutip dari laman resmi Ipswich Town, Jumat (9/6/2023).

“Kemudian laga melawan Argentina bak sebuah mimpi. Saya hanya akan menikmati pertandingan, mengingat kesempatan seperti ini tidak sering datang,” lanjut pemegang 14 caps bersama Timnas Indonesia ini.

Elkan Baggott sendiri menantikan atmosfer luar biasa saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan penuh dari suporter membuat Elkan Baggott antusias menatap laga.

