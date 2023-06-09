Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Dapat Julukan Baru Usai Antarkan Jeonnam Dragons Menang Cleansheet

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:42 WIB
Asnawi Mangkualam Dapat Julukan Baru Usai Antarkan Jeonnam Dragons Menang Cleansheet
Asnawi Mangkualam dapat julukan baru usai antarkan Jeonnam Dragons menang cleansheet (Foto: Instagram/asnawi_bhr)
A
A
A

BEK kanan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mendapatkan julukan baru usai antarkan Jeonnam Dragons menang cleansheet. Julukan baru Asnawi Mangkualam yang dimaksud adalah 'The Winning Stronghold' yang artinya sang benteng kemenangan.

Sebagaimana diketahui, Asnawi Mangkualam kembali dimainkan saat Jeonnam Dragons mengalahkan Gimcheon Sangmu dengan skor 1-0 dalam lanjutan K-League 2, Minggu (4/6/2023). Gol kemenangan Jeonnam Dragons dicetak oleh aksi Valdivia pada menit ke-35.

Asnawi Mangkualam

Pada laga tersebut, Asnawi Mangkualam diplot sebagai bek kanan Jeonnam Dragons setelah dalam beberapa laga sebelumnya sempat dimainkan di posisi bek kiri. Kendati begitu, eks pemain PSM Makassar itu mampu tampil sigap dan taktis dalam menggagalkan beberapa pergerakan dan peluang lawan.

Berkat penampilan apiknya, beberapa momen aksi Asnawi Mangkualam diunggah Jeonnam Dragons di Instagram resminya, @jeonnamdragons_fc. Salah satunya ketika bek kanan Timnas Indonesia itu menggagalkan peluang lawan di depan gawang Jeonnam Dragons pada menit ke-33.

Alhasil, Asnawi Mangkualam pun sukses membawa Jeonnam Dragons menang cleansheet. Ini menjadi kemenangan cleansheet kedua secara beruntun di kandang bagi Jeonnam Dragons. Oleh karena itu, Asnawi Mangkualam mendapat julukan baru dari Jeonnam Dragons yakni The Winning Stronghold.

"Ewako! Ini adalah Asnawi, The Winning Stronghold (Sang benteng kemenangan)," tulis Jeonnam Dragons di Instagram resminya, dikutip Jumat (9/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1659971/keluhkan-jadwal-boxing-day-rasa-indonesia-thom-haye-bermain-tanggal-27-itu-gila-aln.webp
Keluhkan Jadwal Boxing Day Rasa Indonesia, Thom Haye: Bermain Tanggal 27 Itu Gila!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/12/25/boxing_day.jpg
Sejarah Boxing Day pada Liga Inggris: Tradisi Natal yang Ubah Wajah Sepak Bola Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement