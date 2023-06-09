Asnawi Mangkualam Dapat Julukan Baru Usai Antarkan Jeonnam Dragons Menang Cleansheet

BEK kanan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mendapatkan julukan baru usai antarkan Jeonnam Dragons menang cleansheet. Julukan baru Asnawi Mangkualam yang dimaksud adalah 'The Winning Stronghold' yang artinya sang benteng kemenangan.

Sebagaimana diketahui, Asnawi Mangkualam kembali dimainkan saat Jeonnam Dragons mengalahkan Gimcheon Sangmu dengan skor 1-0 dalam lanjutan K-League 2, Minggu (4/6/2023). Gol kemenangan Jeonnam Dragons dicetak oleh aksi Valdivia pada menit ke-35.

Pada laga tersebut, Asnawi Mangkualam diplot sebagai bek kanan Jeonnam Dragons setelah dalam beberapa laga sebelumnya sempat dimainkan di posisi bek kiri. Kendati begitu, eks pemain PSM Makassar itu mampu tampil sigap dan taktis dalam menggagalkan beberapa pergerakan dan peluang lawan.

Berkat penampilan apiknya, beberapa momen aksi Asnawi Mangkualam diunggah Jeonnam Dragons di Instagram resminya, @jeonnamdragons_fc. Salah satunya ketika bek kanan Timnas Indonesia itu menggagalkan peluang lawan di depan gawang Jeonnam Dragons pada menit ke-33.

Alhasil, Asnawi Mangkualam pun sukses membawa Jeonnam Dragons menang cleansheet. Ini menjadi kemenangan cleansheet kedua secara beruntun di kandang bagi Jeonnam Dragons. Oleh karena itu, Asnawi Mangkualam mendapat julukan baru dari Jeonnam Dragons yakni The Winning Stronghold.

"Ewako! Ini adalah Asnawi, The Winning Stronghold (Sang benteng kemenangan)," tulis Jeonnam Dragons di Instagram resminya, dikutip Jumat (9/6/2023).