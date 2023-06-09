Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pasang Badan untuk Lionel Messi yang Pilih Gabung Inter Miami ketimbang Barcelona, Xavi Hernandez Bilang Begini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:17 WIB
Pasang Badan untuk Lionel Messi yang Pilih Gabung Inter Miami ketimbang Barcelona, Xavi Hernandez Bilang Begini
Xavi Hernandez pasang badan untuk Lionel Messi yang pilih gabung Inter Miami ketimbang Barcelona (Foto: Reuters)
PELATIH Barcelona, Xavi Hernandez pasang badan untuk Lionel Messi yang pilih gabung Inter Miami ketimbang Barcelona. Xavi mengatakan Messi ingin hidup lebih tenang sehingga memutuskan untuk hijrah ke Liga Amerika Serikat (MLS) dan bergabung dengan Inter Miami.

Sebagaimana diketahui, Lionel Messi sebelumnya santer dikaitkan dengan kepulangan ke Barcelona pada musim panas 2023 uasi tak memperpanjang kontrak bersama PSG. Akan tetapi, secara mengejutkan pemain berjuluk La Pulga itu justru bergabung dengan Inter Miami.

Lionel Messi

Sejatinya, Lionel Messi mengaku ingin kembali ke Barcelona yang mana merupakan klub yang membesarkan namanya. Namun, dirinya ingin memutuskan masa depannya sendiri dan tidak ingin ada campur tangan orang lain.

Alhasil, tak sedikit pendukung Barcelona yang merasa kecewa dengan keputusan Lionel Messi. Sebab, mereka sudah berharap La Pulga kembali ke Camp Nou dan melanjutkan kariernya bersama Blaugrana -julukan Barcelona.

Melihat hal itu, Xavi Hernandez pun pasang badan dan memberikan pembelaan kepada Lionel Messi. Menurutnya, keputusan yang dibuat Messi harus dihormati lantaran megabintang Argentina itu ingin hidup lebih tenang dan memiliki tekanan yang jauh lebih sedikit.

"Saya telah melihat perubahan dalam dirinya selama beberapa hari terakhir dan minggu. Dia tidak melihat hal-hal dengan jelas dan kita harus menghormatinya,” kata Xavi dilansir dari Goal International, Jumat (9/6/2023).

“Kita sering tidak menempatkan diri kita dalam situasi orang lain, kita kurang empati. Menjadi Leo Messi tidak mudah,” tambahnya.

