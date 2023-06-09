Syoknya Media Argentina saat Tiket Laga Timnas Indonesia vs Argentina Sold Out dalam 5 Menit

MEDIA Argentina, Infobae.com, syok saat mengetahui tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina sold out dalam 5 menit. Dalam sebuah pernyataannya, Infobae.com juga terkejut setelah ada lebih dari 500 ribu orang yang war tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina itu.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan La Albiceleste-julukan Timnas Argentina- pada FIFA Matchday Juni 2023. Sesuai jadwal, duel kedua tim tersebut bakal disuguhkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Penjualan tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina mulai dari yang termurah untuk kategori III seharga Rp600.000, kategori II seharga Rp1.200.000, kategori I Rp2.500.000, hingga untuk kategori VIP Barat dan Timur seharga Rp4.250.000. Adapun, hanya 60 ribu tiket yang dijual oleh PSSI dari total kapasitas 77 ribu penonton di SUGBK.

Penjualan tiket hari pertama, Senin 5 Juni 2023 yang dikhususkan untuk nasabah Bank BRI sudah ludes terjual hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Kemudian pada hari kedua, Selasa (6/6/2023), PSSI membuka penjualan tiket secara umum.

Luar biasanya, penjualan tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina pada hari kedua lebih cepat terjual yang mana tidak sampai lima menit atau tepatnya dalam hitungan dua menit. Kemudian pada hari ketiga alias hari terakhir, Rabu (7/6/2023) tiket telah habis terpesan dengan waktu hanya enam menit.

Mengetahui antusiasme pencinta sepakbola Indonesia, media Argentina, Infobae.com, syok tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina ludes terjual tak sampai 5 menit. Bahkan, media Argentina itu mengklaim ada lebih dari 500 ribu orang yang rela war tiket demi bisa menyaksikan aksi Lionel Messi cs.