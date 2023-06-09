Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disebut Gunakan Skuad Pelapis di SEA Games 2023, Malaysia Siap Hajar Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:07 WIB
Disebut Gunakan Skuad Pelapis di SEA Games 2023, Malaysia Siap Hajar Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?
Timnas Malaysia U-23 akan turun dengan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Twitter/@FA_Malaysia)
A
A
A

DISEBUT gunakan skuad pelapis di SEA Games 2023, Timnas Malaysia U-23 siap hajar Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023? Penilaian ini muncul karena Timnas Malaysia U-23 mempersiapkan tim secara maksimal jelang turun di Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 16-26 Agustus 2023.

Sebelumnya, Timnas Malaysia U-23 hancur lebur di SEA Games 2023. Skuad asuhan E. Elavarasan terhenti langkahnya di fase grup setelah hanya finis di posisi tiga Grup B, kalah bersaing dengan Thailand dan Vietnam.

Timnas Malaysia U-22

(Timnas Malaysia U-23 hancur lebur di SEA Games 2023)

Saat itu, media asal Malaysia @ekorharimaumalaya, mengatakan Timnas Malaysia U-23 kalah di fase gugur SEA Games 2023 karena hanya menurunkan skuad pelapis. Mereka membandingkannya dengan Timnas Indonesia U-23 yang turun dengan skuad terbaik dan keluar sebagai juara sepakbola SEA Games 2023.

"Hanya Indonesia dan Kamboja yang mengirim tim terkuat mereka. Padahal Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang terbiasa memenangkan SEA Games justru mengirimkan skuad pelapis mereka. Indonesia pantas juara karena itu," tulis Ekor Harimau Malaya di akun Instagram-nya @ekorharimaumalaya pada Rabu, 17 Mei 2023.

Setelah hancur lebur di SEA Games 2023, Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) tak mau mendapatkan hasil buruk lagi saat Timnas Malaysia U-23 ambil bagian di Piala AFFF U-23 2023. Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang tahunan tersebut, Timnas Malaysia U-23 menggelar pemusatan latihan per Senin, 12 Juni 2023.

Tak tanggung-tanggung, pemain-pemain terbaik Timnas Malaysia U-23 disertakan pelatih E. Elavarasan dalam pemusatan latihan kali ini. Pemain yang merumput di Eropa seperti Luqman Hakim (Njardvik) dibawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/51/1659877/koi-bantah-intimidasi-atlet-kickboxing-andi-jerni-justru-kami-perjuangkan-haknya-mwx.webp
KOI Bantah Intimidasi Atlet Kickboxing Andi Jerni: Justru Kami Perjuangkan Haknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/penyerang_bournemouth_antoine_semenyo_foto_ig_at.jpg
Man City Segera Tuntaskan Transfer Semenyo, Liverpool dan MU Siap-Siap Gigit Jari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement