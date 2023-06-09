Disebut Gunakan Skuad Pelapis di SEA Games 2023, Malaysia Siap Hajar Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?

Timnas Malaysia U-23 akan turun dengan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Twitter/@FA_Malaysia)

DISEBUT gunakan skuad pelapis di SEA Games 2023, Timnas Malaysia U-23 siap hajar Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023? Penilaian ini muncul karena Timnas Malaysia U-23 mempersiapkan tim secara maksimal jelang turun di Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 16-26 Agustus 2023.

Sebelumnya, Timnas Malaysia U-23 hancur lebur di SEA Games 2023. Skuad asuhan E. Elavarasan terhenti langkahnya di fase grup setelah hanya finis di posisi tiga Grup B, kalah bersaing dengan Thailand dan Vietnam.

Saat itu, media asal Malaysia @ekorharimaumalaya, mengatakan Timnas Malaysia U-23 kalah di fase gugur SEA Games 2023 karena hanya menurunkan skuad pelapis. Mereka membandingkannya dengan Timnas Indonesia U-23 yang turun dengan skuad terbaik dan keluar sebagai juara sepakbola SEA Games 2023.

"Hanya Indonesia dan Kamboja yang mengirim tim terkuat mereka. Padahal Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang terbiasa memenangkan SEA Games justru mengirimkan skuad pelapis mereka. Indonesia pantas juara karena itu," tulis Ekor Harimau Malaya di akun Instagram-nya @ekorharimaumalaya pada Rabu, 17 Mei 2023.

Setelah hancur lebur di SEA Games 2023, Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) tak mau mendapatkan hasil buruk lagi saat Timnas Malaysia U-23 ambil bagian di Piala AFFF U-23 2023. Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang tahunan tersebut, Timnas Malaysia U-23 menggelar pemusatan latihan per Senin, 12 Juni 2023.

Tak tanggung-tanggung, pemain-pemain terbaik Timnas Malaysia U-23 disertakan pelatih E. Elavarasan dalam pemusatan latihan kali ini. Pemain yang merumput di Eropa seperti Luqman Hakim (Njardvik) dibawa.