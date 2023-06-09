Banyak yang Cedera, 2 Pemain Ini Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina?

Shin Tae-yong bersiap membawa Timnas Indonesia menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: Instagram/@PSSI)

BANYAK yang cedera, 2 pemain ini bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina? Dari 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina, empat nama di antaranya sempat dan masih mengalami cedera.

Mereka ialah Saddil Ramdani (Sabah FC), Jordi Amat (Johor Daruk Takzim), Sandy Walsh (KV Mechelen) dan Shayne Pattynama (Viking FC). Saddil Ramdani tercatat tak lagi masuk skuad Sabah FC sejak pertengahan Mei 2023 karena cedera.

(Saddil Ramdani cedera sejak pertengahan Mei 2023)

Menurut pelatih Sabah FC Ong Kim Swee, Saddil Ramdani membutuhkan waktu beberapa pekan untuk pulih dari cedera. Nama selanjutnya ada Jordi Amat. Bek berdarah Spanyol ini ditarik di awal babak kedua saat sang klub, Johor Darul Takzim, bersua Penang di lanjutan Liga Super Malaysia 2023 pada Sabtu, 3 Juni 2023.

Di akun Instagram-nya, Jordi Amat mengaku sempat mengalami masalah pada kakinya. Namun, Jordi Amat sudah berlatih bersama skuad Johor Darul Takzim secara normal sejak Kamis 8 Juni 2023. Rencananya, bek 31 tahun ini akan mendarat di Indonesia pada Senin, 12 Juni 2023.

Bagaimana dengan Sandy Walsh dan Shayne Pattynama? Sandy Walsh mengalami cedera saat berlatih bersama Timnas Indonesia pada Rabu, 7 Juni 2023 sore WIB. Kemarin, Sandy Walsh menjalani tes MRI dan hasilnya akan diketahui dalam waktu dekat.

Sementara Shayne Pattynama, sempat mengalami cedera saat Viking FK turun di ajang Piala FA Norwegia pada Kamis 8 Juni 2023 dini hari WIB. Namun, dalam penuturan manajer Timnas Indonesia Sudarmadji, Shayne Pattynama baik-baik saja dan tiba di Indonesia pada Senin, 12 Juni 2023.