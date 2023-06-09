Shin Tae-yong Bongkar Cara Timnas Indonesia Kalahkan Argentina di SUGBK

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membongkar cara Timnas Indonesia mengalahkan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, 19 Juni 2023. Juru taktik 53 tahun itu mengatakan, Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal di laga kontra Argentina asalkan para pemain mengikuti instruksinya.

Jelang menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023, Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Menggelar pemusatan latihan sejak Senin 5 Juni 2023, Shin Tae-yong baru memimpin TC pada Kamis 8 Juni 2023.

Terlambatnya Shin Tae-yong bergabung ke pemusatan latihan ditengarai karena dalam proses mendekati sejumlah pemain keturunan Grade A. Sayangnya, pemain-pemain yang dipanggil Shin Tae-yong belum sepenuhnya bergabung ke pemusatan latihan.

Hal itu tidak mengherankan, mengingat pemain-pemain abroad yang dipanggil belum bisa bergabung ke pemusatan latihan. Sebab, sesuai aturan yang dibuat FIFA, pemain-pemain baru diizinkan bergabung ke tim nasional 48 jam sebelum pertandingan.

Karena itu, pemain-pemain abroad seperti Asnawi Mangkualam, Jordi Amat dan Shayne Pattynama diperkirakan baru bergabung pada Senin, 12 Juni 2023. Hal itu berarti mereka bergabung dua hari sebelum laga Timnas Indonesia vs Palestina pada Rabu, 14 Juni 2023.

Meski belum lengkap, Shin Tae-yong coba memaksimalkan pemain yang ada. Ia meminta Dimas Drajad dan kawan-kawan untuk mengikuti seluruh instruksinya demi mendapatkan hasil maksimal kontra Palestina dan Argentina.