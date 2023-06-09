Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Konsisten Pasang Bendera Indonesia di Instagram, Pertanda Emil Audero dan Kevin Diks Siap Bela Timnas Indonesia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:58 WIB
Konsisten Pasang Bendera Indonesia di Instagram, Pertanda Emil Audero dan Kevin Diks Siap Bela Timnas Indonesia?
Kiper Sampdoria, Emil Audero Mulyadi memiliki darah Indonesia yang berpotensi bela skuad Garuda. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

DUA pemain keturunan Indonesia, Emil Audero dan Kevin Diks konsisten pasang bendera Indonesia di Instagram pribadinya masing-masing. Timbul pertanyaan, apakah hal tersebut menjadi pertanda Emil Audero dan Kevin Diks siap bela Timnas Indonesia?

Mengintip Instagram pribadi Emil Audero @emil_audero, pemain berdarah Indonesia-Italia itu menyantumkan bendera Merah-Putih di bionya. Hal serupa juga dilakukan oleh Kevin Diks yang konsisten menyimpan bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya @kevindiks2.

Namun, belum diketahui apa maksud dan tujuan Emil Audero serta Kevin Diks konsisten memasang bendera Indonesia di Instagram pribadinya masing-masing. Satu hal yang pasti, kedua pemain tersebut merupakan pemain keturunan Indonesia Grade A yang berkarier di Eropa.

Emil Audero membela klub Italia, Sampdoria, sedangkan Kevin Diks memperkuat klub Denmark, FC Copenhagen. Keduanya tengah diisukan bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) untuk diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Profil instagram Emil Audero

Ayah Emil Audero, Edy Mulyadi, sebelumnya sempat menegaskan anaknya tidak ingin memperkuat Timnas Indonesia. Namun, rumor kiper 26 tahun itu untuk dinaturalisasi kembali mencuat. Hal itu tak lepas usai Emil Audero belum lama ini kedapatan memfollow akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Rumor mengenai Emil Audero yang akan dinaturalisasi semakin berembus kencang setelah pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membutuhkan kiper berpengalaman di Eropa. Tercatat, kiper Sampdoria itu telah tampil sebanyak 164 pertandingan di Liga Italia.

Halaman:
1 2
      
