SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Berpotensi Susul Lionel Messi ke Inter Miami, Nomor 1 Teman Dekat La Pulga

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:38 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Berpotensi Susul Lionel Messi ke Inter Miami, Nomor 1 Teman Dekat <i>La Pulga</i>
5 Pesepakbola Top Dunia yang Berpotensi Susul Lionel Messi ke Inter Miami. (Foto: Instagram/leomessi)
A
A
A

TERNYATA ada 5 pesepakbola top dunia yang berpotensi susul Lionel Messi ke Inter Miami. Tampaknya Messi seperti magnet karena berhasil membuat sejumlah pemain bintang ikut tertarik bermain di Liga Amerika Serikat (MLS), khususnya bergabung dengan Inter Miami.

Sebab berbagai laporan di Eropa dan Amerika, seperti yang dikabarkan Sportingnews, setidaknya ada lima pemain yang diisukan akan segera menyusul Messi ke Inter Miami. Menariknya, kelima pemain tersebut memiliki kedekatan dengan La Pulga –julukan Messi. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Berpotensi Susul Lionel Messi ke Inter Miami:

5. Leandro Paredes

Leandro Paredes

Paredes merupakan rekan setim Messi di Timnas Argentina. Paredes pun dikabarkan bisa menyusul Messi ke Inter Miami lantaran kontraknya bersama Paris Saint-Germain (PSG) akan berakhir musim panas 2023.

Berdasarkan laporan dari jurnalis media Argentina TyC Sports, yakni Cesar Luis Merlo, status bebas transfer Paredes akan dimanfaatkan Inter Miami untuk memboyong gelandang berusia 28 tahun tersebut.

4. Jordi Alba

Jordi Alba

Jordi Alba dipastikan akan meninggalkan Barcelona pada musim panas 2023 ini. Sejauh ini pun ia belum memberitahukan akan ke mana dirinya selanjutnya.

Tentu dengan hadirnya Messi, Alba kemungkinan bisa saja tertarik ke Inter Miami. Sejauh ini kabar dari TyC hanya menyebutkan Alba dilirik klub dari MLS, namun belum diketahui apakah itu Inter Miami atau tidak.


1 2 3
      
