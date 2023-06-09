Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapan Lionel Messi Jalani Debut Bersama Inter Miami?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:37 WIB
Kapan Lionel Messi Jalani Debut Bersama Inter Miami?
Lionel Messi memutuskan gabung Inter Miami (Foto: Reuters)
A
A
A

KAPAN Lionel Messi jalani debut bersama Inter Miami? Sekadar diketahui, Lionel Messi memutuskan untuk bergabung dengan Inter Miami setelah berpisah dengan PSG karena kontraknya berakhir pada 30 Juni 2023.

Selain itu, Inter Miami juga telah mengonfirmasi dengan mengunggah video tentang transfer Lionel Messi melalui akun Twitter resminya, @InterMiamiCF, pada Kamis (8/6/2023) kemarin. Akan tetapi, sampai saat ini masih belum dijelaskan secara detail mengenai kontrak dan gaji kapten Timnas Argentina itu.

Lionel Messi

Sejatinya, Lionel Messi mendapatkan banyak tawaran dari klub Eropa lainnya seperti mantan klubnya yakni Barcelona. Namun, pemain berjuluk La Pulga menyatakan keputusannya untuk bergabung dengan Inter Miami telah direncanakan lantaran ingin menjalani hari-harinya dengan lebih tenang.

“Setelah memenangkan Piala Dunia dan tidak bisa pergi ke Barca, saatnya pergi ke MLS untuk menjalani sepakbola dengan cara yang berbeda dan lebih menikmati kehidupan sehari-hari saya,” kata Lionel Messi, dilansir dari BCC, Jumat (9/6/2023).

Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Lionel Messi jalani debut bersama Inter Miami? La Pulga dilaporkan baru bisa melakoni debut bersama klub barunya itu pada Juli mendatang setelah kontraknya dengan PSG berakhir.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kontrak Messi dengan PSG baru akan habis pada 30 Juni 2023 mendatang. Artinya, Messi belum bisa didaftarkan Inter Miami sebagai salah satu pemain mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659771/sea-games-selesai-menpora-erick-thohir-langsung-geber-evaluasi-dan-bidik-emas-asian-games-2026-lrg.webp
SEA Games Selesai, Menpora Erick Thohir Langsung Geber Evaluasi dan Bidik Emas Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/25/rekrutan_anyar_persebaya_surabaya_gali_freitas.jpg
Pengorbanan Demi Persebaya! Gali Freitas Rayakan Natal Perdana Jauh dari Keluarga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement