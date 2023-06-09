Kapan Lionel Messi Jalani Debut Bersama Inter Miami?

KAPAN Lionel Messi jalani debut bersama Inter Miami? Sekadar diketahui, Lionel Messi memutuskan untuk bergabung dengan Inter Miami setelah berpisah dengan PSG karena kontraknya berakhir pada 30 Juni 2023.

Selain itu, Inter Miami juga telah mengonfirmasi dengan mengunggah video tentang transfer Lionel Messi melalui akun Twitter resminya, @InterMiamiCF, pada Kamis (8/6/2023) kemarin. Akan tetapi, sampai saat ini masih belum dijelaskan secara detail mengenai kontrak dan gaji kapten Timnas Argentina itu.

Sejatinya, Lionel Messi mendapatkan banyak tawaran dari klub Eropa lainnya seperti mantan klubnya yakni Barcelona. Namun, pemain berjuluk La Pulga menyatakan keputusannya untuk bergabung dengan Inter Miami telah direncanakan lantaran ingin menjalani hari-harinya dengan lebih tenang.

“Setelah memenangkan Piala Dunia dan tidak bisa pergi ke Barca, saatnya pergi ke MLS untuk menjalani sepakbola dengan cara yang berbeda dan lebih menikmati kehidupan sehari-hari saya,” kata Lionel Messi, dilansir dari BCC, Jumat (9/6/2023).

Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Lionel Messi jalani debut bersama Inter Miami? La Pulga dilaporkan baru bisa melakoni debut bersama klub barunya itu pada Juli mendatang setelah kontraknya dengan PSG berakhir.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kontrak Messi dengan PSG baru akan habis pada 30 Juni 2023 mendatang. Artinya, Messi belum bisa didaftarkan Inter Miami sebagai salah satu pemain mereka.