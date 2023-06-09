Shin Tae-yong Ngamuk Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina: Salahkan Pemain dan Klub!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengamuk jelang memimpin laga timnya kontra Palestina pada Rabu, 14 Juni 2023. Shin Tae-yong kesal karena para pemainnya gagal menjaga kondisi fisiknya tetap prima. Kekesalan Shin Tae-yong bertambah karena banyak pemain yang dipanggil belum bergabung ke pemusatan latihan (TC) di Surabaya.

Untuk menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023, Shin Tae-yong memanggil 26 pemain. Demi mendapatkan hasil maksimal di kedua laga tersebut, TC digelar lebih cepat tepatnya pada Senin 5 Juni 2023.

Di TC hari pertama, hanya delapan pemain yang bergabung. Kemudian di TC hari kedua, ada 15 pemain yang bergabung dan bertahan hingga sekarang.

Shin Tae-yong yang absen di TC hari pertama hingga ketiga karena sebuah alasan (diduga sedang mendekati pemain keturunan Grade A), kesal ketika memimpin langsung Fachruddin Aryanto dan kawan-kawan pada Kamis, 8 Juni 2023 sore WIB.

Ia kesal karena stamina para pemain jauh dari yang diharapkan. Ditambah lagi, banyak pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan karena berbagai alasan.

Nama-nama pemain abroad seperti Jordi Amat dan Shayne Pattynama diperkirakan baru bergabung pada Senin, 12 Juni 2023. Sementara itu, dua personel Persija Jakarta Witan Sulaeman dan Rizky Ridho belum diketahui kapan akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia.