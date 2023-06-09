Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan soal Uang, Karim Benzema Ungkap Alasan Gabung Al Ittihad: Arab Saudi Negara Muslim

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:16 WIB
Bukan soal Uang, Karim Benzema Ungkap Alasan Gabung Al Ittihad: Arab Saudi Negara Muslim
Karim Benzema ungkap alasan gabung Al Ittihad (Foto: Ittihad_en)
A
A
A

BUKAN soal uang, Karim Benzema ungkap alasan gabung Al Ittihad. Benzema mengatakan alasan utamanya melanjutkan karier bersama Al Ittihad lantaran dirinya ingin bermain di negara muslim seperti Arab Saudi.

Sebagaimana diketahui, Karim Benzema resmi berpisah dengan Real Madrid. Dia pindah ke klub Liga Arab Saudi, Al Ittihad dan mendapatkan kontrak selama dua tahun atau hingga 2025 dengan opsi perpanjangan kontrak satu tahun.

Karim Benzema

Sejatinya, banyak klub Eropa yang tertarik untuk mendapatkan jasa Karim Benzema. Namun, dirinya telah memantapkan hati untuk melanjutkan karier di Arab Saudi.

Alhasil, tak sedikit yang menilai Karim Benzema gabung Al Ittihad lantaran uang. Akan tetapi, peraih Ballon dOr 2022 itu memiliki alasan lain.

Sebagai salah satu pesepakbola muslim yang taat, Karim Benzema menilai keputusannya hijrah ke Arab Saudi sangatlah tepat. Terlebih dia merasa sangat diterima di Arab Saudi yang mana merupakan negara pusat agama Islam.

“Saya seorang muslim dan ini adalah negara muslim. Saya selalu ingin tinggal di sana. Saya pernah ke Arab Saudi dan merasa sangat baik di sana,” kata Karim Benzema dilansir dari Marca, Jumat (9/6/2023).

Halaman:
1 2
      
