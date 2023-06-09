Tak Mau Kalah Adu Fisik dengan Palestina dan Argentina, Shin Tae-yong Perkuat Otot Pemain Timnas Indonesia

SURABAYA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tak mau anak buahnya kalah beradu fisik saat melawan Argentina dan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Karena itu, di pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia yang sedang berlangsung, Shin Tae-yong memberikan porsi latihan untuk penguatan otot dan fisik para pemain Garuda.

Ya, Timnas Indonesia sudah memiliki pertandingan penting pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Pertama mereka akan menghadapi Palestina pa da 14 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan dilanjutkan dengan melawan Argentina lima hari kemudian di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Sebanyak 26 pemain pun dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melakoni laga tersebut. Namun, baru sebagian dari mereka yang datang bergabung dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Surabaya sejak 5 Juni lalu.

Pelatih asal Korea Selatan itu pun belum mempersiapkan Marc Klok dan kolega dari segi taktikal untuk meladeni Palestina dan sang juara Piala Dunia 2022.

Sebab saat ini pemain masih difokuskan untuk penguatan otot dan fisik karena mayoritas dari mereka sudah lama tak bertanding setelah kompetisi domestik berakhir pada pertengahan April lalu.

"Musim kemarin selesai memang libur panjang karena FIFA Matchday, jadi kelihatan tidak baik secara fisik dan keseluruhan. Jadi kami tidak punya banyak waktu untuk tingkatkan fisik pemain, tapi fokus latihan tingkatkan otot pemain dan penguatan," kata Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI, Jumat (9/6/2023).