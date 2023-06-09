Mengejutkan! Peringkat Dunia Klub Anyar Lionel Messi Inter Miami di Bawah Persib Bandung dan Persija Jakarta

Peringkat dunia Inter Miami di bawah Persib Bandung dan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@intermiamicf)

PERINGKAT dunia klub anyar Lionel Messi, Inter Miami, ternyata di bawah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Data itu diungkap diungkap laman Football Database.

Dalam rilis peringkat yang dikeluarkan laman tersebut, Inter Miami menempati peringkat 1545 dunia dengan 1295 poin. Sementara itu, Persib Bandung berada di tangga 785 (1378 poin) dan Persija Jakarta di peringkat 786 dunia (1377 poin).

(Peringkat Persib Bandung dan Persija Jakarta lebih tinggi ketimbang Inter Miami)

(Inter Miami menempati peringkat 1542 dunia versi Football Database)



Meski begitu, potensi Inter Miami terus memperbaiki peringkat tetap ada. Terbukti dalam kurun beberapa minggu terakhir saja, Inter Miami naik 85 peringkat.

Sejatinya tak mengherankan Inter Miami menempati 1545 dunia dan kalah dari klub-klub Liga 1 seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta. Sebab, Inter Miami sendiri baru lahir pada 2018 dan otomatis perhitungan poin mereka baru dihitung pada tahun tersebut.

Terlepas dari itu, keputusan menghebohkan dibuat Lionel Messi pada Kamis 8 Juni 2023 dini hari WIB. Lionel Messi memutuskan bergabung dengan salah satu anggota Major League Soccer (MLS), Inter Miami.

Lionel Messi memilih bergabung Inter Miami setelah menolak tawaran fantastis dari klub Arab Saudi, Al Hilal. La Pulga sebenarnya berhasrat pulang ke Barcelona. Namun, keinginan itu belum bisa terealisasi karena masalah keuangan yang melanda Blaugrana –julukan Barcelona.