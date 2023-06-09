Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengejutkan! Peringkat Dunia Klub Anyar Lionel Messi Inter Miami di Bawah Persib Bandung dan Persija Jakarta

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:54 WIB
Mengejutkan! Peringkat Dunia Klub Anyar Lionel Messi Inter Miami di Bawah Persib Bandung dan Persija Jakarta
Peringkat dunia Inter Miami di bawah Persib Bandung dan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@intermiamicf)
A
A
A

PERINGKAT dunia klub anyar Lionel Messi, Inter Miami, ternyata di bawah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Data itu diungkap diungkap laman Football Database.

Dalam rilis peringkat yang dikeluarkan laman tersebut, Inter Miami menempati peringkat 1545 dunia dengan 1295 poin. Sementara itu, Persib Bandung berada di tangga 785 (1378 poin) dan Persija Jakarta di peringkat 786 dunia (1377 poin).

Peringkat Persib Bandung dan Persija Jakarta

(Peringkat Persib Bandung dan Persija Jakarta lebih tinggi ketimbang Inter Miami)

Peringkat Inter Miami

(Inter Miami menempati peringkat 1542 dunia versi Football Database)

Meski begitu, potensi Inter Miami terus memperbaiki peringkat tetap ada. Terbukti dalam kurun beberapa minggu terakhir saja, Inter Miami naik 85 peringkat.

Sejatinya tak mengherankan Inter Miami menempati 1545 dunia dan kalah dari klub-klub Liga 1 seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta. Sebab, Inter Miami sendiri baru lahir pada 2018 dan otomatis perhitungan poin mereka baru dihitung pada tahun tersebut.

Terlepas dari itu, keputusan menghebohkan dibuat Lionel Messi pada Kamis 8 Juni 2023 dini hari WIB. Lionel Messi memutuskan bergabung dengan salah satu anggota Major League Soccer (MLS), Inter Miami.

Lionel Messi memilih bergabung Inter Miami setelah menolak tawaran fantastis dari klub Arab Saudi, Al Hilal. La Pulga sebenarnya berhasrat pulang ke Barcelona. Namun, keinginan itu belum bisa terealisasi karena masalah keuangan yang melanda Blaugrana –julukan Barcelona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659771/sea-games-selesai-menpora-erick-thohir-langsung-geber-evaluasi-dan-bidik-emas-asian-games-2026-lrg.webp
SEA Games Selesai, Menpora Erick Thohir Langsung Geber Evaluasi dan Bidik Emas Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel.jpg
PSIM Yogyakarta Gagal Menang di Jepara, Van Gastel Soroti Atmosfer Stadion Tanpa Penonton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement