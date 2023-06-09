Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Tertawa Lepas saat Dikerubungi Anak Kecil, Shin Tae-yong Pasang Wajah Cool

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:50 WIB
Marselino Ferdinan Tertawa Lepas saat Dikerubungi Anak Kecil, Shin Tae-yong Pasang Wajah Cool
Marselino Ferdinan tertawa lepas saat dikerubungi anak kecil (Foto: PSSI)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan tertawa lepas saat dikerubungi anak kecil, Shin Tae-yong pasang wajah cool. Momen tersebut terjadi ketika Timnas Indonesia hendak memasuki lapangan untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan (TC) guna mempersiapkan diri jelang FIFA Matchday Juni 2023. Dalam agenda FIFA edisi Juni 2023 ini, Timnas Indonesia akan bersua dua lawan berat.

Timnas Indonesia

Adapun dua lawan berat yang dimaksud ialah Palestina dan Argentina. Untuk laga kontra Palestina akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023). Sementara laga kontra Argentina tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia pun telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia. Sebagai informasi, pemusatan latihan itu sudah dilangsungkan sejak Senin, 5 Juni 2023 lalu.

Terdapat momen menarik ketika para pemain Timnas Indonesia hendak memasuki lapangan untuk menjalani latihan. Mereka dikerubungi anak kecil yang hendak meminta foto dan bersalaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659771/sea-games-selesai-menpora-erick-thohir-langsung-geber-evaluasi-dan-bidik-emas-asian-games-2026-lrg.webp
SEA Games Selesai, Menpora Erick Thohir Langsung Geber Evaluasi dan Bidik Emas Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel.jpg
PSIM Yogyakarta Gagal Menang di Jepara, Van Gastel Soroti Atmosfer Stadion Tanpa Penonton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement