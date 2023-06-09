Marselino Ferdinan Tertawa Lepas saat Dikerubungi Anak Kecil, Shin Tae-yong Pasang Wajah Cool

MARSELINO Ferdinan tertawa lepas saat dikerubungi anak kecil, Shin Tae-yong pasang wajah cool. Momen tersebut terjadi ketika Timnas Indonesia hendak memasuki lapangan untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan (TC) guna mempersiapkan diri jelang FIFA Matchday Juni 2023. Dalam agenda FIFA edisi Juni 2023 ini, Timnas Indonesia akan bersua dua lawan berat.

Adapun dua lawan berat yang dimaksud ialah Palestina dan Argentina. Untuk laga kontra Palestina akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023). Sementara laga kontra Argentina tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia pun telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia. Sebagai informasi, pemusatan latihan itu sudah dilangsungkan sejak Senin, 5 Juni 2023 lalu.

Terdapat momen menarik ketika para pemain Timnas Indonesia hendak memasuki lapangan untuk menjalani latihan. Mereka dikerubungi anak kecil yang hendak meminta foto dan bersalaman.