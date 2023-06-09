Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Muncul Lagi Diunggahan Ivar Jenner, Justin Hubner Siap Lanjutkan Proses Naturalisasi?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:33 WIB
Muncul Lagi Diunggahan Ivar Jenner, Justin Hubner Siap Lanjutkan Proses Naturalisasi?
Ivar Jenner kembali muncul di postingan Ivar Jenner (Foto: Instagram/justinhubner5)
A
A
A

MUNCUL lagi diunggahan Ivar Jenner, Justin Hubner siap lanjutkan proses naturalisasi? Sebagai informasi, Justin Hubner merupakan salah satu pemain yang hendak dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) bersama Ivar Jenner dan Rafael Struick.

Ketiga nama tersebut dinaturalisasi untuk diproyeksikan tampil di Piala Dunia U-20 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Akan tetapi, saat Ivar Jenner dan Rafael Struick terus mengikuti proses naturalisasi dan rampun pada 22 Mei 2023 lalu, Justin Hubner justru mengalami nasib berbeda.

Justin Hubner

Pasalnya, Justin Hubner batal dinaturalisasi menjadi WNI lantaran satu alasan. Menurut pernyataan Exco PSSI Arya Sinulingga, PSSI tidak memenuhi permintaan yang diinginkan Justin Hubner.

“Jadi, kita tidak lanjutkan untuk naturalisasi terhadap Hubner, karena ada permintaan Hubner yang tak bisa kita penuhi,” kata Arya Sinulingga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin 17 April 2023 lalu.

Namun, beberapa waktu lalu Justin Hubner kembali menjadi perhatian lewat unggahan Instagram Stories-nya. Dia mengunggah foto ketika bermain bersama Timnas Indonesia U-2 dan melampirkan emoji minta maaf.

Akan tetapi, hingga saat ini masih belum diketahui apa maksud dari unggahan Justin Hubner itu. Terdapat dua kemungkinan dari unggahan tersebut yakni Justin Hubner minta maaf karena batal dinaturalisasi atau minta maaf dan bersedia melanjutkan proses naturalisasinya.

