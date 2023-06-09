Karma Remehkan Level Timnas Indonesia, PSSI-nya Malaysia Cuma Kebagian Lawan Papua Nugini dan Skuad Garuda Tantang Juara Piala Dunia 2022!

Timnas Indonesia terus meningkat levelnya jelang menghadapi Argentina. (Foto: PSSI)

KARMA remehkan level Timnas Indonesia, PSSI-nya Malaysia dalam hal ini Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) cuma kebagian lawan Papua Nuguni di FIFA Matchday Juni 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia berkesempatan menghadapi juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina, di waktu yang bersamaan.

Medio Januari 2023, Ketua Kompetisi Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), Mohd Firdaus Mohamed, seakan merendahkan level Timnas Indonesia. Saat itu, ia mengaku ingin membangkitkan lagi Piala Merdeka 2023 yang vakum sekira 10 tahun terakhir.

(Timnas Malaysia akan tampil di Piala Merdeka 2023)

Ia menyebut FAM berencana menggelar Piala Merdeka 2023 pada medio Oktober 2023. FAM awalnya berencana mengundang Timnas Thailand dan Vietnam serta satu negara lain yang memiliki ranking FIFA lebih tinggi ketimbang Malaysia.

Dasar pemilihan Thailand dan Vietnam sebagai peserta Piala Merdeka 2023 karena dalam pandangan Mohd Firdaus Mohamed, hanya mereka negara Asia Tenggara yang masuk ketegori level Asia.

“Saya pribadi melihat dua tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia,” kata Mohd Firdaus Mohamed mengutip dari Harian Metro.

Berselang lima bulan setelah omongan Mohd Firdaus Mohamed di atas, Indonesia seakan menunjukan level mereka layak disandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Terbukti, Timnas Indonesia U-22 keluar sebagai juara sepakbola SEA Games 2023.