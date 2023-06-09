Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

TC Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina dan Argentina Baru Diikuti 15 Pemain, Shin Tae-yong Ngamuk!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:15 WIB
TC Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina dan Argentina Baru Diikuti 15 Pemain, Shin Tae-yong Ngamuk!
Shin Tae-yong geram TC Timnas Indonesia jelang lawan Palestina dan Argentina baru diikuti 15 pemain (Foto: PSSI)
A
A
A

TC (Pemusatan latihan) Timnas Indonesia jelang lawan Palestina dan Argentina baru diikuti 15 pemain, Shin Tae-yong ngamuk. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku merasa terganggu karena terdapat sejumlah klub yang masih belum melepas semua pemain yang dipanggilnya ke Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023. Pertama, mereka bakal bersua Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu (14/6/2023). Sementara yang kedua akan bentrok dengan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Shin Tae-yong

Menatap dua laga tersebut, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) guna mempersiapkan diri. Dia meminta seluruh pemain datang ke Surabaya sejak Senin, 5 Juni 2023 lalu.

Namun, sampai Kamis (8/6/2023) kemarin, setidaknya baru 15 pemain yang datang untuk mengikuti TC Timnas Indonesia. Ke-15 pemain yang dimaksud yakni Ivar Jenner, Rafael Struick, Dendy Sulistyawan, Dimas Drajad, Fachruddin Aryanto, Andy Setyo, Sandy Walsh, Syahrul Trisna, Marselino Ferdinan, Marc Klok, Stefano Lilipaly, Ricky Kambuaya, Edo Febriansah, Ernando Ari Sutaryadi, dan Rachmat Irianto.

Artinya, masih ada 11 pemain yang sampai saat ini masih belum bergabung Timnas Indonesia. Alhasil, Shin Tae-yong pun kesal dan blak-blakan mengatakan kalau dirinya kurang nyaman dengan situasi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/51/1659877/koi-bantah-intimidasi-atlet-kickboxing-andi-jerni-justru-kami-perjuangkan-haknya-mwx.webp
KOI Bantah Intimidasi Atlet Kickboxing Andi Jerni: Justru Kami Perjuangkan Haknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/10/07/david_de_gea_fiorentina_4.jpeg
David De Gea Dipercaya Jadi Kapten Fiorentina di Tengah Musim Sulit
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement