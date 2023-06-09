TC Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina dan Argentina Baru Diikuti 15 Pemain, Shin Tae-yong Ngamuk!

TC (Pemusatan latihan) Timnas Indonesia jelang lawan Palestina dan Argentina baru diikuti 15 pemain, Shin Tae-yong ngamuk. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku merasa terganggu karena terdapat sejumlah klub yang masih belum melepas semua pemain yang dipanggilnya ke Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023. Pertama, mereka bakal bersua Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu (14/6/2023). Sementara yang kedua akan bentrok dengan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Menatap dua laga tersebut, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) guna mempersiapkan diri. Dia meminta seluruh pemain datang ke Surabaya sejak Senin, 5 Juni 2023 lalu.

Namun, sampai Kamis (8/6/2023) kemarin, setidaknya baru 15 pemain yang datang untuk mengikuti TC Timnas Indonesia. Ke-15 pemain yang dimaksud yakni Ivar Jenner, Rafael Struick, Dendy Sulistyawan, Dimas Drajad, Fachruddin Aryanto, Andy Setyo, Sandy Walsh, Syahrul Trisna, Marselino Ferdinan, Marc Klok, Stefano Lilipaly, Ricky Kambuaya, Edo Febriansah, Ernando Ari Sutaryadi, dan Rachmat Irianto.

Artinya, masih ada 11 pemain yang sampai saat ini masih belum bergabung Timnas Indonesia. Alhasil, Shin Tae-yong pun kesal dan blak-blakan mengatakan kalau dirinya kurang nyaman dengan situasi tersebut.