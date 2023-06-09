Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Minta Pratama Arhan Simpan Tenaga untuk Timnas Indonesia vs Argentina, Marselino Ferdinan: Lemparanmu Dibutuhkan untuk Bobol Emi Martinez

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:06 WIB
Pratama Arhan jadi pahlawan kemenangan Tokyo Verdy di Babak Kedua Emperos Cup 2023. (Foto: Instagram/tokyo_verdy)
Pratama Arhan jadi pahlawan kemenangan Tokyo Verdy di Babak Kedua Emperos Cup 2023. (Foto: Instagram/tokyo_verdy)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan terlihat memantau pertandingan rekannya, Pratama Arhan saat tampil membela Tokyo Verdy. Menariknya Marselino meminta Arhan untuk menyimpan tenaga agar tak kelelaha, karena ia menilai lemparan pemain Tokyo Verdy itu dibutuhkan untuk membobol gawang Timnas Argentina.

Seperti yang diketahui, Pratama Arhan saat ini tengah menjadi buah bibir pencinta sepakbola Tanah Air. Pasalnya Arhan yang bermain selama 90 menit pada laga Tokyo Verdy vs Thespakusatsu Gunma di babak kedua Emperors Cup 2023, Rabu 7 Juni 2023, berhasil membantu timnya menang 2-1.

Ketika kedudukan 1-1, Arhan hadir dengan keahlian lemparan ke dalamnya yang amat kencang dan akurat. Pada menit 83, lemparan ke dalam Arhan pun menusuk ke mulut gawang Gunma dan bola terpantul oleh pemain lawan hingga akhirnya masuk ke gawang.

Pada momen tersebut, para pemain Tokyo Verdy merayakan gol tersebut bersama Arhan. Video proses gol Arhan di laga tersebut viral di media sosial, termasuk di twitter.

Pratama Arhan

Menariknya, video proses gol melalui lemparan ke dalam Arhan itu ikut dikomentari oleh Marselino. Melalui akun twitternya @marcengggg, penggawa KMSK Deinze tersebut meminta Arhan untuk tidak bermain sampai capek.

Sebab bagi Marselino, umpan lemparan ke dalam Arhan dibutuhkan untuk bisa membobol gawang kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez.

Halaman:
1 2
      
