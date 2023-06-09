Jadwal Final Piala Dunia U-20 2023 Uruguay vs Italia: Siapa Jadi Kampiun?

JADWAL final Piala Dunia U-20 2023 Uruguay vs Italia akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Sesuai jadwal, laga pamungkas Piala Dunia U-20 2023 ini bakal dimainkan di Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata, Argentina, pada Senin, 12 Juni 2023 pukul 04.00 WIB.

Sebelum melangkahkan kakinya ke final Piala Dunia U-20 2023, Uruguay dan Italia sama-sama sukses menyingkirkan lawannya masing-masing di partai semifinal. Adalah Israel dan Korea Selatan yang menjadi korban keganasan kedua negara tersebut.

Pada semifinal Piala Dunia U-20 2023, Uruguay sukses menggilas Israel dengan skor tipis 1-0. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Estadio Unico Diego Armando Maradona, Argentina, pada Jumat (9/6/2023) dini hari WIB.

Israel sebetulnya tampil lebih dominan sejak awal pertandingan. Namun, Uruguay lebih efektif dalam menciptakan peluang sehingga sukses mencetak gol kemenangan via Anderson Duarte di menit ke-61 sekaligus memastikan diri lolos ke partai final.

Setelah Uruguay, giliran Italia yang berhasil melaju ke partai final Piala Dunia U-20 2023. Kepastian itu didapat Italia usai sukses menyingkirkan Korea Selatan dengan skor tipis 2-1 pada laga semifinal Piala Dunia U-20 2023 yang digelar di Estadio Unico Diego Maradona, La Plata, Jumat (9/6/2023) pagi WIB.

Italia tampil lebih agresif pada laga tersebut. Terbukti, Italia sukses mencetak dua gol kemenangan via Cesare Casadei dan Simone Pafundi. Sementara itu, Korea Selatan hanya mampu mencetak satu gol via sepakan penalti Lee Seung-won.